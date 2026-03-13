Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo La periodista Fernanda Iglesias reveló pruebas contundentes sobre el vínculo afectivo que une a dos figuras en el exterior, y el anuncio generó un furioso descargo de la expareja del joven. ¿De quiénes se trata? + Seguir en







Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su romance tras la difusión de imágenes de ambos durante el Festival de Málaga. La noticia se conoció cuando la periodista Fernanda Iglesias publicó pruebas del amor entre la actriz de 40 años y el músico de 26 en suelo español, relación de la cual ya había rumores.

La pareja viajó al evento europeo y caminó la alfombra roja sin esconderse de los flashes. Iglesias analizó el vínculo de los artistas y compartió las fotos y videos en los que se mostraron juntos. Además, Accardi aprovechó el viaje para anunciar la nueva temporada de su serie.

Gimena Accardi La nueva pareja caminó por Málaga. Instagram: @ferigleok El joven, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, compartió elenco con la ex de Nico Vázquez en la ficción erótica TILF, donde ambos fueron los protagonistas principales. Los rumores sobre un posible noviazgo empezaron en noviembre del año pasado, antes del estreno oficial. Los mensajes cómplices en redes sociales alimentaron las versiones del amorío.

En aquel momento, el artista intentó bajar la intensidad de los comentarios y justificó el acercamiento como una movida comercial. Sobre las sospechas de un romance real, el joven explicó: "Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes".

Accardi y Seven Kayne TILF, la serie que filmaron Accardi y Seven Kayne. Instagram: @ferigleok Un descargo cargado de furia La confirmación del noviazgo despertó el enojo de Milagros Viado, quien fuera la compañera sentimental del músico hasta hace muy poco tiempo. Según la información de Iglesias, la modelo estaba "harta de que su novio le meta los cuernos" y realizó un fuerte descargo en sus redes.