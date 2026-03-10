El romance del momento: cuáles son las citas escondidas que habrían tenido Ester Expósito y Kylian Mbappé

Según distintos reportes, el delantero del Real Madrid y la actriz habrían aprovechado viajes y compromisos profesionales para encontrarse en lugares exclusivos y discretos.

El romance del momento: la posible relación entre la actriz española Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé

El romance del momento : la posible relación entre la actriz española Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé se convirtió en uno de los temas más comentados en redes y medios internacionales. ¿cuáles son las citas escondidas que habrían tenido?

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, diversas imágenes y testimonios alimentaron los rumores sobre una historia que habría comenzado lejos de los focos.

La popularidad de Ester Expósito en internet es enorme: la actriz, conocida por su papel en la serie Élite, acumula decenas de millones de seguidores en Instagram y es una de las figuras españolas más influyentes en redes. Por su parte, Kylian Mbappé protagonizó uno de los grandes movimientos del fútbol europeo cuando fichó por el Real Madrid en 2024. Desde entonces, su carrera sigue en ascenso y se mantiene como uno de los jugadores más destacados del mundo.

En París fueron vistos en restaurantes, locales nocturnos y hoteles de lujo. Entre los sitios mencionados aparece la azotea del Pullman Paris Tour Eiffel, conocida por sus vistas panorámicas de la ciudad, y el prestigioso Le Royal Monceau, uno de los alojamientos más exclusivos de la capital francesa.

Las imágenes publicadas por diferentes medios también los mostrarían abandonando la ciudad juntos antes de viajar hacia Madrid en un avión privado, lo que reforzó aún más las especulaciones sobre el romance.

Kylian Mbappé - Ester Expósito

Los supuestas encuentros secretos en Madrid

De acuerdo con distintas versiones, los encuentros en la capital española habrían ocurrido durante varias semanas y siempre bajo estricta discreción.

Para evitar la atención mediática, la pareja habría elegido reservados privados en locales nocturnos exclusivos, espacios que ofrecen un alto nivel de privacidad para celebridades. Según estas informaciones, el propio Mbappé se habría encargado de organizar las reservas, buscando lugares donde pudieran reunirse sin ser fotografiados.

Este tipo de salas VIP suelen tener un costo elevado, pero garantizan un ambiente reservado que permite a figuras públicas mantener encuentros lejos de las cámaras. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, las imágenes y los rumores sobre encuentros en Madrid y París han hecho que muchos ya hablen de uno de los romances más comentados del momento.