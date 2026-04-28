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Flor Vigna salió campeona de boxeo en México y aseguró que "el deporte es mejor que los antidepresivos"

La boxeadora relató su experiencia con la depresión, y aseguró que el deporte fue un pilar fundamental para su salud mental.

La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

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Flor Vigna se coronó campeona de boxeo en México y recordó que el triunfo surgió después de momentos de oscuridad, tras atravesar una profunda depresión: "El deporte es mejor que los antidepresivos".

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.
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La actriz habló de un momento difícil con su salud mental, y confesó entre lágrimas: "Estaba en una depresión muy grande. Ustedes me abrazaron en un momento en que yo no tenía ganas de vivir".

La cantante fue contundente cuando reconoció que los medicamentos no le daban resultado y que el deporte la ayudó a salir del estado anímico en que estaba: "Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. El deporte es mejor".

La victoria de Vigna en el Supernova Génesis 2026 marcó el retiro de la mexicana Alana Flores que anunció oficialmente su retiro del boxeo profesional. La argentina dominó la pelea estelar gracias a su mayor movilidad y control de la distancia, quitándole el invicto a la mexicana.

Qué es el Supernova Génesis 2026

La argentina participó del evento de boxeo amateur y entretenimiento, celebrado el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, que fusiona combates entre influencers, creadores de contenido y espectáculos musicales. La segunda edición se destacó por la derrota de Alana Flores ante Flor Vigna y la victoria de Aaron Mercury.

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Flor Vigna: carrera y evolución

Flor Vigna saltó a la fama como tricampeona de Combate y bicampeona de Showmatch: Bailando por un sueño. Consolidó su carrera en teatro y televisión, destacándose en Simona, y actualmente divide su rutina de cantante y boxeadora. Tras consagrarse campeona en el evento de Supernova Génesis 2026 en México, tras superar un problema de salud mental, la intérprete de Picaflor se posicionó como un referente de superación personal ante un público masivo.

Supernova Génesis 2026 es un destacado evento de boxeo amateur y entretenimiento, celebrado el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, que fusiona combates entre influencers, creadores de contenido y espectáculos musicales. La segunda edición se transmitió por Netflix y destacó por la derrota de Alana Flores ante Flor Vigna y la victoria de Aaron Mercury.

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