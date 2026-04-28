Un científico del CONICET creó un robot único en el mundo para proteger cultivos con Inteligencia Artificial La innovación tecnológica del científico argentino Pedro Bocca combina dos sistemas integrados: uno para detectar plagas y enfermedades en segundos y otro para dosificar con precisión los pesticidas. De esta manera, se reduce el uso de agroquímicos y se evita la pérdida de cultivos. Por + Seguir en







El robot combina dos sistemas integrados: una cámara para identificar y un brazo ejecutor.

El científico argentino Pedro Bocca creó un robot único en el mundo capaz de proteger cultivos utilizando inteligencia artificial. Se trata de una innovación tecnológica que combina dos sistemas integrados: uno de detección rápida de plagas y enfermedades en cultivos, y otro de aplicación precisa de pesticidas. Con este invento se logra reducir el uso de agroquímicos, proteger los ejemplares sanos y evitar pérdidas en la producción agrícola.

El especialista del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) creó y patentó el robot con IA que en menos de diez segundos es capaz de detectar el tipo de enfermedad que afecta a un cultivoy aplicar la dosis justa de pesticida para curarlo a través de su brazo ejecutor.

La innovación del ingeniero e investigador del INAUT-CONICET surge en un contexto crítico: según la FAO, cada año se pierde alrededor del 40 % de la producción agrícola mundial por plagas y enfermedades. A diferencia de los sistemas tradicionales que fumigan de forma masiva, este desarrollo busca reducir el uso de agroquímicos y proteger los ejemplares sanos.

Robot agrícola con IA - CONICET Tras seis años de investigación, el científico argentino desarrolló un robot con inteligencia artificial capaz traer una solución a la problemática agrícola aplicando pesticidas en tiempo real con un 90 % de precisión. Aunque fue diseñado para olivos, puede adaptarse a cualquier cultivo arbóreo.

El sistema utiliza una cámara frontal que clasifica hojas directamente en el campo, incluso sin imágenes perfectas, gracias a una base de datos de más de 4.000 fotos entrenadas en redes neuronales. En la parte trasera, un brazo robótico aplica la dosis justa de pesticida en la zona afectada del árbol, evitando fumigaciones masivas, reduciendo costos y el uso de agroquímicos.