Una nueva gala de MasterChef Celebrity derivó en un intercambio cuando Edith Hermida presentó una milanesa de pollo fugazzeta acompañada por puré y brócoli hervido , una propuesta sencilla que despertó cuestionamientos frente a las islas. El clima comenzó a caldearse incluso antes de la degustación oficial, luego de que sus compañeros la vieran comiendo en pleno desarrollo de la prueba y los evaluadores le reprocharan con ironía: “Con razón te sobró tiempo” . Luego, la conductora retrucó asegurando que aprovechó una pausa del horno y aclaró: “Yo siempre me hago un platito para mí, aparte” .

Al momento de analizar la preparación, Damián Betular y el resto del tribunal apuntaron contra múltiples falencias técnicas en la presentación final. Entre las principales objeciones surgieron el corte excesivamente grueso de la cebolla, la escasez de queso gratinado, el uso de un limón previamente rallado y la falta de sabor en el puré , señalando que al resultado general le faltaba “un poquito más de amor” para estar a la altura de la competencia televisiva.

Lejos de quedarse callada, la panelista defendió a capa y espada su criterio bajo el argumento de que la prueba exigía replicar una receta cotidiana y hogareña, alejada de las pretensiones de la alta gastronomía. Para sustentar su postura, evocó la rutina familiar junto a sus hijas tras jornadas extensas de labor: “Agarro, abro la heladera e invento”, explicó con total naturalidad, sumando luego otra frase contundente para validar su estilo doméstico: “Mis hijas se criaron comiendo la milanesa y el puré de la manera en que lo cociné esta noche” .

Sin embargo, los chefs insistieron en que el reto temático estaba inspirado en los hogares de las artistas homenajeadas durante la noche y no en su propia rutina personal, marcando un contrapunto evidente sobre la interpretación de la consigna. Con la espontaneidad que la caracteriza, Hermida redobló la apuesta entre risas asegurando que es “una mamá que economiza” y hasta llegó a fingir un desmayo en el estudio para descomprimir la presión frente a las bromas de sus colegas.

Finalmente, tras escuchar cada una de las observaciones técnicas y cruzar opiniones con los especialistas en pleno vivo, la concursante dejó en claro que no compartía la mirada del tribunal respecto al espíritu del desafío propuesto en esa jornada. Al abandonar el frente del estudio con su característico tono frontal, Edith Hermida lanzó una sentencia lapidaria contra la evaluación recibida : “El jurado no entendió la consigna. Era comida en casa”.

El escándalo por una salida de los participantes de MasterChef

Una reunión nocturna entre los concursantes de MasterChef Celebrity terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas tras un fuerte conflicto y una madrugada descontrolada. Todo comenzó en la quinta que Luck Ra posee en San Isidro, donde figuras como Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna se juntaron a cenar pizzas y sushi antes de salir de fiesta, pero el volumen elevado de la música cerca de la medianoche provocó el inmediato reclamo de un vecino indignado que tocó el timbre para exigir silencio.

De acuerdo con lo revelado por Pía Shaw en SQP, la queja generó fastidio entre los famosos, por lo que Hermida y Geuna salieron a la puerta para intentar calmar las aguas apelando a los horarios permitidos durante el fin de semana. Al día siguiente, en el programa A la Barbarossa, la panelista relató con humor cómo fue el cruce y la frase que le lanzó al hombre tras su insistencia: "Ella fue en modo Telenoche Investiga", bromeó sobre su colega, antes de admitir: "Yo le dije algo que después me bardearon: 'Esto que estás haciendo es ilegal'. Y me dijo que se levantaba a las 7 de la mañana, pero no es mi problema".

Lejos de suspender los planes ante la tensión generada en el barrio, el grupo decidió trasladar el festejo a bordo del party bus privado de Luck Ra rumbo al boliche Tropitango, aceptando la invitación previa de Hernán Coronel, líder de Mala Fama: "Vénganse para acá, yo estoy acá con la familia, con mis nietos, con mi mujer", les propuso el músico. Durante el trayecto y la previa, donde Juli Poggio bromeó con una gigantografía de Damián Betular, se evidenció también la ausencia de Wanda Nara, quien no asistió debido a la estricta cláusula contractual del ciclo de Telefe que prohíbe encuentros sociales entre participantes, jurado y conducción mientras duran las grabaciones.

Finalmente, la noche alcanzó su punto máximo de euforia cuando la delegación televisiva arribó al local bailable de zona norte y terminó subiendo al escenario junto a Mala Fama al ritmo de "La marca de la gorra". Rodeados por el público y custodiados por personal de seguridad, Pablo Migliore agarró el micrófono con un gorro de Boca, Marta Fort recibió una ovación generalizada y Luck Ra se sumó a cantar en vivo en una velada inolvidable que se prolongó hasta las cuatro y media de la madrugada.