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Bombazo: una figura de la TV se postuló para estar con Luck Ra tras su separación con La Joaqui

La mujer aprovechó la cercanía con el cantante en el reality para lanzar su postulación con humor, aunque el músico dejó en claro que no tiene apuro en comenzar una nueva historia.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana.

Lizy Tagliani realizó un comentario durante la noche de beneficios de MasterChef Celebrity que dejó a todos sin palabras. La actriz y humorista aprovechó la presencia de Luck Ra en el programa para postularse abiertamente como candidata sentimental del cantante cordobés, que se separó recientemente de La Joaqui.

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Todo arrancó cuando Wanda Nara, conductora del ciclo, le preguntó a Lizy por qué estaba tan contenta con la presencia del músico. "Porque siento que estamos al mismo nivel", respondió entre risas. Luego, la conductora le preguntó directamente a Luck Ra si estaba soltero: "Sí, claro. Soltero y solo", respondió él. "Como yo", sumó Lizy en el acto.

Wanda al escuchar el comentario de Lizy agregó: "Vos no estás soltera. Vos estás casada, si fuimos todos a tu casamiento". Con la soltura que la caracteriza, la humorista no perdió el hilo. "Pero enviudé. No sé si lo conté, pero ya no está entre nosotros y yo tengo que rehacer mi vida", dijo, generando risa en el estudio.

Cuando Wanda Nara le preguntó si su plan era rehacer esa vida junto a Luck Ra, la respuesta llegó sin dudas. "Podría ser una opción. Luck Ra está obsesionado conmigo", afirmó. Sin embargo, el cantante cerró la puerta con una frase que resumió su momento personal: "No estoy apurado en conocer al amor".

La estrategia de Luck Ra cuando se olvida una letra en un show

Luck Ra dio a conocer en una charla junto a Julieta Poggio cuál es su método para salir del paso cuando la memoria falla en plena presentación en vivo. PAra él, el show no puede detenerse, aunque necesite unos segundos para recuperar el hilo de la canción.

El recurso más llamativo que describió es el uso de los carteles del público. "Estoy viendo un cartel entre el público y digo: 'Un beso al cartel de allá'", señaló. Ese tipo de interacción le permite desplazar momentáneamente la atención hacia el intercambio con la gente mientras recupera la letra que le falla, sin que el espectáculo se resienta visiblemente.

También mencionó otra salida posible como puede ser dirigir un saludo espontáneo a alguien que esté entre los asistentes. "Hay alguien que está ahí mirando y saluda y yo saludo", explicó, describiendo ese gesto como una forma de ganar tiempo sin cortar el contacto con el público. "Como que siempre trato de seguir. Y si me lo olvido y posta me olvido…", dijo antes de volver a explicar sus recursos.

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