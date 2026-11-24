La insólita razón por la que Marta Fort quiere ser madre a los 22 años La influencer explicó con ironía por qué se imagina embarazada a su edad y luego detalló las metas que persigue. Agregar C5N en









Sus dichos no pasaron inadvertidos entre sus seguidores. Redes sociales

Marta Fort sorprendió al contar en una charla distendida con Charlotte Caniggia que le gustaría ser madre a los 22 años, y explicó una motivación que nadie esperaba. La hija de Ricardo Fort, que participa en MasterChef Celebrity, lo dijo a su estilo y con tono irónico.

"Yo tendría un pibe", lanzó ante la sorpresa de Caniggia. Minutos después comentó en detalle su razonamiento. "Facturás mucho más estando embarazada. Porque la gente tiene ese morbo. Capaz me llaman de una lencería y tienen el morbo de la mina embarazada sexy", expresó.

Charlotte no se lo tomó a broma y le respondió desde su propia experiencia. "Ay no me jodas. Yo decía eso a tu edad y después cuando tengas mi edad vas a decir 'ni en pedo'. Yo tendría, pero ahora no. Es mucho trabajo tener un bebé", le dijo.

Entonces la hija de Ricardo Fort cambió el tono y habló en serio sobre sus metas. "Yo tengo tres metas en mi vida: que me vaya bien en lo que es mi figura pública, poder hacer lo que amo y después tener una familia convencional. Así me sentiría completa en mi vida, podría morir feliz el día que lo tenga", aseguró.

Vieron a Marta Fort con un participante de MasterChef en el Tropitango El sábado, varios integrantes de MasterChef Celebrity se reunieron en el Tropitango de General Pacheco para distenderse fuera de las grabaciones. Entre ellos estaban Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa, Hernán Coronel y Mike Amigorena. El elenco viajó en el micro acondicionado con un ambiente de fiesta que puso a disposición Luck Ra, con música y un clima de viaje de egresados.

Un video que se viralizó mostró a Pablo Migliore y Marta Fort muy cerca. El exarquero la tomaba de la cintura y, segundos después, hizo el gesto de sacarse la alianza y arrojarla hacia el público. El detalle encendió las versiones de romance, más aún porque Marta había anunciado hacía menos de una semana el final de su relación con Juan Manuel Ramírez, y Migliore está casado. La influencer salió a aclarar el episodio en X con humor. "Solo porque sea alto, morocho, tatuado no significa que sea mi chongo", escribió. Y sumó que Migliore es parte del grupo con el que comparte las grabaciones. "Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de Master Chef esa noche también", agregó.