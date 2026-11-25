El exarquero cuestionó los rumores románticos y las versiones sobre una supuesta crisis matrimonial tras una salida grupal del reality gastronómico.

Pablo Migliore rompió el silencio después de la viralización de un video junto a Marta Fort , su compañera de MasterChef Celebrity (Telefe) , que desató rumores de romance y una supuesta crisis matrimonial con Natalia Brucki , su esposa.

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A través de sus historias de Instagram, el exarquero de Boca Juniors cuestionó el tratamiento mediático de las imágenes. “Cuando estaba en mi casa y veía los programas de espectáculos y chimentos, que cubren noticias de famosos, primicias, móviles en vivo y debates de panelistas, les creía” , expresó.

“Hoy, que lo vivo en carne propia y conozco cómo son realmente las cosas, me doy cuenta de que muchas veces lo único que les interesa es el puterío y la fama ”, disparó Migliore, visiblemente molesto por las versiones.

El exfutbolista también apuntó contra quienes difundieron las especulaciones: “No les importa lo que dicen, cómo lo dicen ni a quién perjudican, porque siempre hay alguien dispuesto a instalar una duda, aunque no tenga ningún fundamento” .

Finalmente, el participante del reality gastronómico cerró su contundente descargo con una reflexión sobre su exposición mediática: “Una cosa es mirar desde afuera y otra muy distinta es vivirlo desde adentro” .

Pablo Migliore y su esposa Natalia Brucki.

El video de Pablo Migliore con Marta Fort

Las imágenes fueron registradas durante la noche del sábado 21 de noviembre, en el boliche Tropitango, ubicado en General Pacheco, Tigre, donde los participantes de MasterChef Celebrity asistieron al show de Hernán Coronel y Mala Fama.

En el video viralizado se observa a Pablo Migliore y Marta Fort entre risas y abrazos, mientras el exarquero realiza un gesto que fue interpretado como una simulación de quitarse y arrojar su alianza matrimonial.

En Intrusos (América TV), Natalie Weber aseguró que las imágenes provocaron un conflicto con Natalia Brucki, esposa del exfutbolista desde hace 18 años y madre de sus hijos Santino y Vito. “Está a las patadas con la mujer”, afirmó la panelista.

Marta Fort y Pavblo Migliore.

Sin embargo, la periodista Paula Varela explicó que el gesto habría formado parte de una broma en la que Migliore gritaba “Martita está soltera”, tras la reciente separación de la influencer del empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez.

Por su parte, Marta Fort desmintió categóricamente los rumores: “Cero. Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”. Además, en Instagram, sentenció: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo”, y destacó la buena relación que mantiene con sus compañeros.