Filtraron detalles de un escándalo tras una salida nocturna de los participantes de MasterChef Una reunión en San Isidro llevó al reclamo de un vecino por el volumen de la música y a un traslado en party bus hacia Tropitango. Agregar C5N en









Un vecino enojado pidió que bajen el sonido. Redes sociales

La noche del sábado en la casa de Luck Ra, en San Isidro, empezó como una previa entre amigos y terminó con un vecino indignado, un party bus con la música a todo volumen y varios integrantes de MasterChef Celebrity bailando sobre el escenario del Tropitango de General Pacheco. En ese lugar compartieron tablas con Hernán Coronel, líder de Mala Fama. Los pormenores del episodio se conocieron a partir de lo que contó Pía Shaw en SQP y de lo que relató al día siguiente Edith Hermida en A la Barbarossa.

El elenco del reality de Telefe se reunió en la quinta del cantante para hacer la previa antes de ir a ver el show de Mala Fama. Entre pizzas y sushi estuvieron Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna, entre otros.

Cerca de la medianoche sonó el timbre y apareció un vecino enojado que les pidió bajar el sonido. El reclamo cayó mal entre los presentes, que consideraban que era sábado y que el horario estaba dentro de las normas de convivencia. "¿Pero cómo, sábado, doce de la noche?", se preguntaban algunos, según reveló Shaw en su programa de SQP. Hermida y Geuna tomaron la iniciativa y salieron a hablar con el hombre para intentar mediar.

Las dos periodistas apelaron a los códigos de convivencia y le explicaron que "hasta las tres de la mañana se puede, ese es el horario en que la música molesta". Pero el vecino no dio el brazo a torcer y, según contaron en SQP, no sería la primera vez que se acercaba a quejarse por una fiesta en esa casa. Hermida lo recordó con humor, aunque admitió que le dijo "Esto que estás haciendo es ilegal", una frase que luego le generó críticas.

Redes sociales Qué pasó entre Marta Fort y Pablo Migliore Durante la salida grupal al boliche de Pacheco, el sábado 21 de noviembre, Pablo Migliore y Marta Fort se mostraron relajados y entre risas. Un video que se viralizó en redes sociales muestra al exarquero agarrando de la cintura a la influencer mientras compartían el momento. En la salida también estuvieron Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa, Hernán Coronel y Mike Amigorena, entre otros.

Lo que más llamó la atención ocurrió segundos después, cuando Migliore hizo un gesto como para sacarse la alianza y arrojarla hacia el público. El exfutbolista está casado, por lo que la actitud despertó comentarios y especulaciones sobre su situación sentimental y su vínculo con ella. Las versiones de un posible romance cobraron fuerza porque la hija de Ricardo Fort había confirmado hacía menos de una semana el final de su relación. Redes sociales Frente a las especulaciones, Marta Fort salió a aclarar la situación con una publicación en X que compartía el video. Lo hizo con su característico sentido del humor y recordó la descripción que alguna vez dio sobre el tipo de hombre que podría conquistarla. "Solo porque sea alto, morocho, tatuado no significa que sea mi chongo", escribió, y dejó en claro que Migliore no ocupa ese lugar en su vida. Además, explicó que el exarquero forma parte del grupo de compañeros con el que comparte las grabaciones y distintas actividades de MasterChef Celebrity. "Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de Master Chef esa noche también", agregó. De esta manera, desmintió cualquier posibilidad de romance y sostuvo que la buena onda que se vio entre ambos no tenía un condimento amoroso, sino que respondía a una salida grupal con otros participantes del reality culinario.