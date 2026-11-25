El exarquero fue filmado con la hija de Ricardo Fort. El video se hizo viral y le llegó a la pareja del exBoca y San Lorenzo.

Pablo Migliore quedó envuelto en una polémica tras la viralización de un video junto a Marta Fort durante una salida nocturna con sus compañeros de MasterChef Celebrity . Las imágenes habrían provocado un fuerte malestar en su esposa, Natalia Brucki .

Picante coqueteo entre dos participantes de MasterChef: "Vos estás casada, no lo podés tocar así"

Este martes 24 de noviembre, Natalie Weber reveló en Intrusos (América TV) cómo habría reaccionado la pareja del exarquero. “Está a las patadas con la mujer” , aseguró la panelista al referirse a la situación matrimonial del participante.

Uno de los detalles que generó mayor controversia fue el gesto que realizó Migliore al simular que se quitaba su alianza matrimonial y la arrojaba. “Como que se olvidó que está casado” , sentenció Weber.

Natalia Brucki y Pablo Migliore llevan 18 años juntos y son padres de Santino y Vito . La mujer se desempeña como fotógrafa de fútbol y también tiene un emprendimiento de indumentaria femenina en Ramos Mejía .

Por su parte, Adrián Pallares analizó las imágenes que despertaron los rumores de crisis matrimonial: “Se entiende que lo que hace Pablo es como que se saca el anillo y lo tira” . Hasta el momento, no trascendió un testimonio directo de Brucki.

El video de Pablo Migliore y Marta Fort

Las imágenes fueron registradas el sábado 21 de noviembre en Tropitango, un boliche de General Pacheco. Los participantes de MasterChef Celebrity asistieron al show de Mala Fama, la banda liderada por su compañero Hernán Coronel.

La salida comenzó con una cena organizada por Rocío Robles en la casa de Luck Ra. Posteriormente, los famosos se trasladaron hasta el establecimiento bailable, donde Migliore fue filmado tomando de la cintura a Marta Fort.

Ante la repercusión del video, Paula Varela explicó en Intrusos que el exfutbolista estaba haciendo una broma sobre la situación sentimental de la joven. Según la periodista, les decía a los presentes que “Martita está soltera” mientras realizaba el polémico gesto.

Migliore abrazando a Martita Fort en el Tropi ,hablan en complicidad y el hace gesto de que se saca la alianza y la tira. https://t.co/Gy2bUuGSR0 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 22, 2026

Consultada por el cronista Alejandro Guatti, la hija de Ricardo Fort desmintió categóricamente las versiones de romance con el exarquero: “No. Es un cague de risa. Cero. Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”.

Además, Marta Fort realizó un contundente descargo en sus redes sociales: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo”. La influencer, recientemente separada del empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez, aclaró que compartió la noche con sus compañeros del reality de Telefe.