Pachu Peña, eliminado de MasterChef: el jurado se indignó por este detalle de su plato

La nueva entrega de MasterChef Celebrity tuvo un desenlace inesperado con la temprana salida de Pachu Peña , quien quedó fuera de juego como el primer expulsado del reality de Telefe. La preparación presentada por el popular humorista acumuló varias observaciones negativas por parte del estrado, pero una insólita irregularidad sepultó de manera definitiva su continuidad en la cocina más famosa del país: al realizar el corte sobre la milanesa bautizada como “Mila Clown”, los profesionales detectaron un trozo de papel film incrustado directamente en los ingredientes.

Apenas el tribunal gastronómico descubrió el elemento extraño e indagó al aire sobre su procedencia, el rosarino ensayó una excusa en pleno vivo para salir del tenso momento: “Puede ser que entre tanto martilleo haya quedado un pedazo de papel film que se haya adherido” , argumentó sobre el imprevisto.

Sin embargo, las autoridades del certamen no dejaron pasar la falta y le remarcaron el grave peligro de contaminación física que representa semejante descuido para cualquier comensal, sumado a que la carne presentaba la grasa totalmente cruda al momento del juzgamiento.

Para colmo de males, el acompañamiento de la carne tampoco logró pasar la rigurosa prueba de los chefs. El puré de papas recibió durísimos cuestionamientos por su textura, ya que los expertos indicaron que se distanciaba mucho del nivel de sofisticación que requiere la competencia y se asemejaba más a una simple papa hervida machacada.

En ese sentido, Germán Martitegui, Donato de Santis y Maru Botana dictaminaron que la ejecución no alcanzaba las exigencias mínimas, mientras que Damián Betular sentenció el mal trago con una frase lapidaria: “Es muy engañoso el plato. Porque estéticamente decís guau y cuando lo probás...”.

El cúmulo de errores técnicos en la cocción, las fallas en el sabor y el grosero descuido en la higiene alimentaria terminaron por definir la sentencia del reconocido comediante. De esta manera, el artista tuvo un debut y despedida del ciclo culinario, protagonizando una noche amarga que quedó marcada a fuego por el polémico hallazgo del plástico y el enfado generalizado de los evaluadores.

Cómo le fue a MasterChef en el rating en la primera gala de eliminación

Luego de completar sus primeros días en la pantalla chica, la entrega estelar de MasterChef Celebrity llevó adelante su esperada jornada de expulsión, una emisión clave que terminó con Pachu Peña fuera de la competencia debido a un grave tropiezo gastronómico con un plástico. Más allá de los fuertes comentarios que generó el adiós del reconocido humorista, la atención del ambiente artístico se centró de lleno en las planillas de medición cosechadas por la propuesta liderada por Wanda Nara.

Conforme los famosos iban elaborando sus platos en sus respectivas mesadas, la respuesta del público frente al televisor comenzó a escalar con firmeza en los números de audiencia. Los registros minuto a minuto reflejaron que el indicador del canal de las pelotas alcanzó con velocidad una marca de 11,2 puntos de rating durante el desarrollo de la prueba principal. La curva de espectadores mantuvo una marcha ascendente constante hacia el desenlace, coincidiendo justamente con la sentencia final del tribunal sobre la salida del comediante.

El balance definitivo de la velada cerró con una marca general de 11,9 puntos, una cifra contundente que ubicó al certamen en la cima de lo más visto del domingo en la televisión abierta argentina. De esta manera, el reality culinario superó sin inconvenientes a sus competidores directos en la grilla y ratificó su absoluto dominio en el prime time, firmando un arranque de temporada impecable.