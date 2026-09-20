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Cambio impecable: como fue la sorprendente transformación de John Travolta

El actor sorprendió con una imagen completamente diferente para ponerse en la piel de su próximo papel.

Así fue la sorprendente transformación de John Travolta para su próxima película.

Así fue la sorprendente transformación de John Travolta para su próxima película.

¡HOLA!
  • John Travolta volvió a cambiar su apariencia para interpretar a un nuevo personaje.
  • El actor dejó atrás el estilo que llevaba en los últimos años.
  • La transformación forma parte de una película ambientada en la década del 60.
  • No es la primera vez que Travolta modifica su imagen para un papel.

John Travolta volvió a modificar por completo su apariencia para ponerse en la piel de un nuevo personaje. El actor, conocido por sus papeles en películas como Grease y Pulp Fiction, suele recurrir a cambios físicos importantes cuando una producción lo requiere. Esta vez, su nueva imagen aparece en el tráiler de una película que recrea uno de los episodios más conocidos de la historia estadounidense.

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Para interpretar a Johnny Roselli, un mafioso italoamericano, Travolta dejó atrás el look que llevaba en los últimos años. El actor abandonó la cabeza rapada y la barba espesa para lucir el pelo peinado hacia atrás y un bigote cuidadosamente arreglado. El resultado es una apariencia muy diferente a la que suele mostrar públicamente.

Con el pelo hacia atrás y bigote, así fue la transformación de Travolta para su próxima película.

Con el pelo hacia atrás y bigote, así fue la transformación de Travolta para su próxima película.

No es la primera vez que Travolta atraviesa una transformación de este tipo para un personaje. En Hairspray, por ejemplo, utilizó un traje de unos 13,6 kilos y prótesis faciales para interpretar a Edna Turnblad. También recurrió a prótesis para convertirse en el mafioso John Gotti en la película Gotti, estrenada en 2018.

Cómo fue la impresionante transformación de John Travolta

El nuevo aspecto de Travolta puede verse en el adelanto de November 1963, una película que se desarrolla alrededor del asesinato del presidente John F. Kennedy. La historia transcurre durante las 48 horas que rodearon el crimen y propone una mirada centrada en los vínculos entre Kennedy y miembros de la mafia estadounidense.

Para su papel, el actor apostó por una imagen más cercana a la de la época que representa la película. El cabello peinado hacia atrás y el bigote prolijamente arreglado reemplazaron por completo su estilo anterior y ayudaron a darle al personaje una apariencia acorde con el mundo del crimen organizado de aquellos años. Travolta comparte elenco con Mandy Patinkin, Dermot Mulroney, Robert Carlyle y Jefferson White.

El actor interpretará a un mafioso italoamericano en November 1963.

El actor interpretará a un mafioso italoamericano en November 1963.

November 1963 está escrita por Nicki Celozzi y aborda la presunta participación de la organización criminal Chicago Outfit en el asesinato de Kennedy. La película tiene previsto su estreno en cines el 20 de noviembre y mostrará a Travolta en una caracterización muy diferente, una vez más demostrando hasta dónde puede modificar su imagen para una producción.

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