A sus 72 años: así fue la increíble transformación de Oprah Winfrey La presentadora estadounidense compartió parte de sus hábitos actuales y contó cómo incorpora el movimiento a su vida cotidiana. Agregar C5N en









Así fue la increíble transformación de Oprah Winfrey a sus 72 años. Lecturas

Oprah Winfrey mantiene una rutina activa a sus 72 años.

La conductora combina el ejercicio con otros cambios en sus hábitos.

Una máquina de entrenamiento se convirtió en una de sus actividades favoritas.

Su rutina incluye ejercicios que trabajan distintas partes del cuerpo. A sus 72 años, Oprah Winfrey mantiene una rutina que combina sus compromisos diarios con el ejercicio físico. La conductora estadounidense comparte algunos de sus entrenamientos y cuenta cómo el movimiento forma parte de su vida. En esta etapa, encontró una actividad que disfruta especialmente y que incorporó a sus hábitos.

Su entrenamiento no se limita a una sola actividad. Oprah suele mostrar distintas formas de mantenerse activa y hasta compartió una rutina especial de 72 minutos para celebrar su cumpleaños número 72. También habló sobre la importancia de hacer ejercicio con regularidad mientras toma medicamentos GLP-1, un grupo de fármacos que se utilizan, entre otras cosas, para tratar la obesidad y favorecer la pérdida de peso.

View this post on Instagram Entre las opciones que sumó a su día a día, hay una máquina que se ganó un lugar destacado: el SkiErg. Se trata de un equipo que reproduce los movimientos del esquí de fondo y permite trabajar distintas partes del cuerpo. A Oprah le gustó tanto la experiencia que decidió comprar uno para entrenar en su propia casa.

Cómo fue la impresionante transformación de Oprah Winfrey En una publicación de Instagram, la presentadora contó que había realizado cinco intervalos de un minuto en el SkiErg, con pausas entre cada repetición. Este tipo de entrenamiento combina momentos de esfuerzo con descansos y le permite trabajar tanto la resistencia como distintos grupos musculares. Así, la conductora sumó una alternativa a sus ejercicios habituales.

Según explicó el entrenador personal Ian Northcott, especializado en salud y actividad física para mayores de 40 años, el SkiErg permite combinar el trabajo cardiovascular con el muscular. A diferencia de otras máquinas que se enfocan principalmente en las piernas, también involucra los glúteos, el abdomen, la espalda, los hombros y los brazos. Además, es una opción de bajo impacto, ya que evita los golpes repetitivos propios de actividades como correr.