27 de septiembre de 2026 Inicio
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Así es el truco con aspirinas para recuperar las plantas de tu jardín

Cómo usar el remedio en los espacios verdes y qué efecto podría tener en ejemplares debilitados. El método casero, cómo prepararlo y qué tener en cuenta antes de aplicarlo.

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Un método casero con aspirina ganó popularidad entre quienes buscan ayudar a plantas debilitadas. 
Un método casero con aspirina ganó popularidad entre quienes buscan ayudar a plantas debilitadas. 
  • El método casero que algunos utilizan para ayudar a las plantas debilitadas.
  • Qué relación tiene este recurso con la respuesta de las plantas frente al estrés.
  • Cómo preparar la mezcla y qué precauciones tener en cuenta.
  • Por qué es importante conocer la causa de las hojas marchitas antes de aplicarlo.

Cuando una planta comienza a marchitarse, es habitual pensar que necesita más agua. Sin embargo, el exceso de riego también puede perjudicarla y provocar problemas en las raíces. Así es el truco con aspirinas para recuperar las plantas de tu jardín

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Entre los métodos caseros que circulan para ayudar a las vegetación debilitada aparece uno poco habitual: utilizar aspirina diluida en agua. El interés detrás de este recurso está relacionado con el ácido salicílico, un compuesto que interviene en las respuestas de la flora frente a diferentes situaciones de estrés.

El comprimido contiene ácido acetilsalicílico, un compuesto relacionado químicamente con el ácido salicílico, una sustancia que las plantas producen naturalmente y que participa en mecanismos de defensa. Distintos estudios científicos analizaron el papel del ácido salicílico en plantas sometidas a condiciones adversas, como la falta de agua. Los resultados sugieren que esta sustancia puede intervenir en procesos vinculados con las defensas y la respuesta al estrés vegetal.

Como es el truco de las aspirinas para recuperar las plantas del jardín

Una de las preparaciones caseras difundidas para este método utiliza:

  • 500 miligramos de aspirina
  • 1,5 litros de agua

La aspirina se disuelve en el agua y la preparación se utiliza para regar la planta. Es importante no interpretar esta proporción como una fórmula universal. Los estudios sobre ácido salicílico utilizan diferentes concentraciones y especies vegetales, por lo que una mayor cantidad no necesariamente genera mejores resultados.

El preparado no reemplaza los cuidados básicos del jardín. Si una planta presenta hojas caídas, amarillas o marchitas, lo primero es intentar identificar qué está provocando el deterioro. Hay algunos puntos que conviene revisar:

  • Humedad: un sustrato demasiado seco puede indicar falta de agua, mientras que uno constantemente húmedo puede afectar las raíces.
  • Drenaje: la maceta debe contar con orificios que permitan eliminar el exceso de agua.
  • Luz: algunas especies pueden deteriorarse tanto por falta de luz como por una exposición solar excesiva.
  • Plagas: insectos y otros organismos pueden provocar manchas, hojas amarillas y debilitamiento.

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