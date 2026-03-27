Pampita se hartó y le paró el carro a su exmarido Roberto García Moritán: "No es mi tema" La modelo dejó de lado el perfil bajo y le puso los puntos a Roberto García Moritán, que había hablado de su pasado juntos y en familia. + Seguir en







La mediática aclaró que sigue en pareja con Martín Pepa. Redes sociales

La relación de Carolina "Pampita" Ardohaín con su exmarido Roberto García Moritán atraviesa un momento tenso. Recientemente, él admitió extrañar la familia que habían construido con la hija en común, Ana García Moritán Ardohaín.

Las palabras del panelista no cayeron bien en la modelo ni en su entorno, y lo hizo saber: “No son temas míos, entonces trato de no meterme”.

Ante la insistencia de un cronista de El Trece, la empresaria explicó cuál es la verdadera relación que la une al político: “Me interesa tener un buen vínculo porque tenemos que criar a Ana juntos”. En este sentido, explicó que "tratamos de que el vínculo sea ameno, en paz, porque nos queda mucho por delante”.

Embed Pampita fue contundente al hablar en #PuroShow sobre Roberto García Moritán. "Nos queda mucho por delante y tratamos de que sea ameno", dijo.@puroshowok pic.twitter.com/rZ68SSNr0o — eltrece (@eltreceoficial) March 27, 2026 Con su habitual sonrisa, respondió a cada una de las preguntas que trataron de sacarla de su centro: “Ana está muy chiquita todavía, entonces hasta que no sea grande toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres. Depende absolutamente de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy".