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Pampita se hartó y le paró el carro a su exmarido Roberto García Moritán: "No es mi tema"

La modelo dejó de lado el perfil bajo y le puso los puntos a Roberto García Moritán, que había hablado de su pasado juntos y en familia.

La mediática aclaró que sigue en pareja con Martín Pepa.

La mediática aclaró que sigue en pareja con Martín Pepa.

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La relación de Carolina "Pampita" Ardohaín con su exmarido Roberto García Moritán atraviesa un momento tenso. Recientemente, él admitió extrañar la familia que habían construido con la hija en común, Ana García Moritán Ardohaín.

Moria Casán contó en detalle su pelea con una actriz.
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Las palabras del panelista no cayeron bien en la modelo ni en su entorno, y lo hizo saber: “No son temas míos, entonces trato de no meterme”.

Ante la insistencia de un cronista de El Trece, la empresaria explicó cuál es la verdadera relación que la une al político: “Me interesa tener un buen vínculo porque tenemos que criar a Ana juntos”. En este sentido, explicó que "tratamos de que el vínculo sea ameno, en paz, porque nos queda mucho por delante”.

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Con su habitual sonrisa, respondió a cada una de las preguntas que trataron de sacarla de su centro: “Ana está muy chiquita todavía, entonces hasta que no sea grande toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres. Depende absolutamente de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy".

Al final, el reportero de Puro Show volvió al tema de la "nostalgia" de García Moritán por su pasado con la conductora, y ella aseguró: "No voy a opinar nada, yo estoy en pareja” (por Martín Pepa). A su vez, añadió que ella conoce a la actual pareja de su ex, la modelo Priscila Crivocapich, con la que trabajó muchos años.

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