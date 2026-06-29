Nicolás Cabré confesó lo que más extraña de su hija Rufina, que vive en Turquía con la China: "Es difícil cuando..."

El actor abrió su corazón y lamentó la distancia que le impide compartir "la cotidianeidad" con la hija que tuvo con la China Suárez, pero explicó: "Rufina eligió vivir en un país nuevo, con amigos nuevos".

Nicolás Cabré y la China Suárez son padres de Rufina, pero la adolescente vive en Turquía con la actriz y el futbolista Mauro Icardi . Cada ciertas semanas visita a su padre en Argentina y el actor reconoció: "La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad".

El protagonista de la serie Tu parte del trato (2019) explicó que su hija "eligió vivir en un país nuevo, con amigos nuevos" y a él no le quedó otra que "acompañarla". "Decidió querer vivir esa aventura", apuntó el artista de 46 años en A24 y remarcó: " Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo ".

Cabré aseguró que está "orgulloso" de su forma de paternar y afirmó que vive por la sonrisa de Rufina. Al igual que la madre de la niña, con quien hablan "de Rufi y de su bienestar".

"Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi y de su bienestar ", detalló el actor.

Cabré se definió atravesando una etapa de plenitud personal, a seis meses de su casamiento con su colega Rocío Pardo y definió: " Estoy en un momento de mi vida demasiado hermoso ". El actor destacó que logró ordenar sus prioridades y que actualmente elige rodearse de lo que le hace bien.

"No soy ni el monstruo que dicen que soy ni una maravilla", aclaró en relación a la imagen mediática construida a lo largo de estos años y deslizó: "Me habré equivocado mil veces pero nunca tuve mala leche".

La decisión de Nicolás Cabré y su esposa que sorprendió a todos

El actor Nicolás Cabré hizo una declaración que generó repercusión entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. En su reaparición pública, rompió el silencio acerca de su presente junto a su esposa, Rocío Pardo, y sorprendió al revelar que, por ahora, la pareja decidió no tener hijos en común. La frase llamó la atención porque ambos atraviesan una etapa de gran estabilidad sentimental después de haber consolidado su vínculo y dar un importante paso en su relación.

Durante una reciente rueda de prensa, explicó los motivos detrás de esta decisión personal y dejó claro que no se trata de una crisis ni de una falta de amor, sino de una elección compartida. Así fue como el artista aseguró que actualmente tienen otros proyectos y prioridades, y que la posibilidad de agrandar la familia no forma parte de sus planes inmediatos.

“No es una necesidad que tengamos, la verdad que ninguno de los dos está con ganas de tener hijos. Hoy soñamos con otras cosas, hacemos otras cosas. No está en nuestros planes. A lo mejor el día de mañana uno nunca sabe”, expresó Nicolás Cabré al ser consultado sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padre. Sus palabras reflejaron una mirada más personal sobre la familia, los tiempos de pareja y las decisiones que toman puertas adentro.