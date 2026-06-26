La actriz contó por primera vez el cuadro de salud que transitó durante el 2025 en medio de las grabaciones de Margarita y se emocionó en vivo.

La actriz Mery del Cerro reveló por primera vez por el cuadro de salud que tuvo que atravesar durante 2025 luego de haber perdido un embarazo en medio de las grabaciones de Margarita. Contó que, luego de terminar de filmar, le detectaron un tumor y tuvo que ser intervenida.

A pocas semanas de viajar a Uruguay, la exprotagonista de Casi Ángeles contó que se enteró de la pérdida del embarazo con su marido Meme Bouquet. “Era la primera vez que me pasaba. No se lo conté a nadie, estaba muy lastimada” , reveló y contó que solo se lo informó a Isabel Macedo para no sentirse sola.

En la entrevista con Mario Pergolini, quien la escuchó con mucho respeto y visiblemente emocionado, relató: “Fue muy duro, muy difícil. Siento que la vida me dio otra oportunidad. Después de eso me pasó algo más. Me empiezo a sentir mal, algo raro. Me hacen una eco y me descubren algo en el abdomen”

Fue entonces que agregó: “Eso no se supo. De repente quedo internada con una batería de médicos alrededor. Tenía un tumor de siete centímetros. Cirugía. No lo sabían mis papás, nadie. Nunca me habían operado. Me sacaron el tumor, pero tenía que esperar el resultado”.

“ Tenés un tumor supervascularizado. Nunca me habían dormido, nunca nada”, sumó y contó que superó bien la operación y todo fue casi milagroso por lo encapsulado que estaba en tumor.

Y cerró: “Te queremos decir que el tuyo es un caso rarísimo, es más raro que perro verde. Mandamos a analizar lo tuyo con el equipo oncológico del Hospital Italiano y nunca nadie vio algo así. Tu caso es uno de estudio”:

Cómo superó el triste momento Mery del Cerro

En medio del triste momento de salud que sorteó en familia, fue que recibió un llamado: “Me llegó la propuesta para ser de madre (en el musical Charlie y la fábrica de chocolate) y cuando recibo el monólogo, que es bellísimo, yo estuve todo el tiempo con el corazón en la mano. No podía creer que me había llegado eso en ese momento”.

“Era tan profundo lo que me pasaba, con esta madre que va para adelante, que le enseña a su hijo que nunca abandone sus sueños y que hay que seguir, que por eso estoy tan agradecida al personaje y lo estoy disfrutando tanto. La verdad es llanto de felicidad porque la vida me dio otra oportunidad en algo que no se sabía que iba a pasar”, cerró en Otro día perdido en El Trece.