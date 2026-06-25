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Última hora: el cambio inesperado que sufrirá el programa de Mirtha Legrand

El ciclo tendrá una emisión especial este sábado debido a una causa de fuerza mayor.

La Chiqui sufrió una modificación en su programa sabatino.

La Chiqui sufrió una modificación en su programa sabatino.

Se confirmó una modificación en la programación de fin de semana que afecta a uno de los ciclos más tradicionales de la televisión argentina. El programa de Mirtha Legrand tendrá un ajuste puntual en su emisión habitual dentro de la grilla de El Trece, en el marco de una reorganización general de contenidos del sábado.

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El cambio se da en un contexto de programación especial en la televisión abierta, donde los canales priorizan eventos de alta audiencia. En este caso, el ciclo de Mirtha Legrand se verá reubicado en su horario de salida al aire, manteniendo su emisión dentro del mismo día.

Por qué cambia el horario del programa de Mirtha Legrand

El ajuste en la grilla de El Trece responde a la transmisión de un partido de la Selección Argentina, un evento de fuerte impacto en la audiencia televisiva. Para evitar superposiciones, el canal decidió modificar el horario de La Noche de Mirtha Legrand, de manera tal que será reubicado dentro del prime time del sábado.

Como se informó, la Albiceleste enfrentará el sábado, desde las 23 (hora argentina) en Dallas a Jordania, en el último partido, el tercero del Grupo J del Mundial 2026. En efecto, al ocupar la misma franja horaria, el canal decidió suspender el envío de La Chiqui.

Scaloni junto a La Chiqui en una publicidad.

Scaloni junto a La Chiqui en una publicidad.

El programa La Noche de Mirtha Legrand se emitirá este sábado a las 20 horas por la pantalla de El Trece, un horario atípico comparado al habitual de las noches sabatinas, más cercano al momento de la cena.

El programa de Mirtha Legrand se adapta así a una grilla dinámica, manteniendo su presencia en pantalla pese a la reprogramación. Tal es así que este es un movimiento más dentro del mundo de la televisión abierta que, en estos tiempos, suele reorganizar sus contenidos en función de transmisiones especiales, especialmente como las de fútbol fútbol y al tener en cuente el masivo interés por la Selección.

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