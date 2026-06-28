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28 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Maxi López se quebró al reencontrarse con Messi en la previa del partido con Jordania

El exdelantero y el capitán de la Selección argentina se reencontraron en el campo de juego antes del encuentro en Dallas. El exmarido de Wanda Nara recordó los momentos juntos en el Barcelona: "Compartimos muchas cosas".

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Maxi López está en Dallas como comentarista deportivo de la Copa FIFA.

Maxi López está en Dallas como comentarista deportivo de la Copa FIFA.

Captura de video /Imagen mejorada con la IA

Maxi López se reencontró con Lionel Messi en la previa del partido de la Selección argentina ante Jordania, en un nuevo encuentro del Mundial 2026 en Dallas, y se emocionó hasta las lágrimas: "Es muy fuerte. Compartimos muchas cosas".

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El exdelantero está como comentarista de la Copa del Mundo de la FIFA para Telefe y se quebró al recordar lo que vivieron juntos durante los dos años que compartion en el Barcelona, en España. "Le di el abrazo de todos los argentinos: sentido, apretado, hermoso, y por lo que lo quieren mis hijos", sostuvo.

"Me emociona haber tenido la oportunidad de verlo acá", dijo entre lágrimas, a la vez que su colega Sofi Martínez lo alentaba a seguir hablando, pero no pudo. Todo sucedió en el estadio de Dallas donde jugó la Scaloneta.

"Eso es Leo. Sencillo, cercano. Hemos tenido un montón de charlas, un montón de cosas, me hubiera gustado vivir muchísimas más cosas con él. Me dio la posibilidad de ganar mucho gracias a él y muchos otros cracks. Poder está aca es un regalo", afirmó, y agradeció al canal que le dio la posibilidad de estar en el estadio junto al rosarino.

López y Messi compartieron plantel en el equipo catalán durante parte de las temporadas 2004-2005 y 2005-2006, coronando su etapa juntos con la obtención de la Champions League en la temporada 2005-2006.

Maxi López debutó como comentarista deportivo en el Mundial 2026

Maxi López se encuentra cubriendo el Mundial 2026 como comentarista y analista deportivo para Telefe, desde su experiencia de casi dos décadas como futbolista profesional. El exdelantero de River y Barcelona sigue la cobertura desde las sedes de Estados Unidos, destacando su presencia en ciudades como Dallas.

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