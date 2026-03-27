Moria Casán reveló quién es la actriz que se le metió en su camarín La vedette acusó a su colega de ser “pesada, desubicada, hinchapelotas y mala” tras un incidente en el teatro. “¡Un odio! Me decía: ‘Vos tendrías que cortar en esta parte, tendrías que cortar en otra…’, y yo pensaba: ‘¿What?’”, relató. + Seguir en







La One acusó a su colega de querer darle lecciones de teatro. Redes sociales

Moria Casán reveló el nombre de la actriz que irrumpió en su camarín para sugerirle cambios en su obra de teatro y sorprendió. "Me decía: ‘Vos tendrías que cortar en esta parte, tendrías que cortar en otra…’, y yo pensaba: ‘¿What?’”, relató. Finalmente, decidió contar quién era.

La conductora de El Trece trató de mantener el anonimato, pero el panelista Gustavo Méndez no tardó en confirmar que la actriz en cuestión era Betiana Blum. "Me quedó atragantada. Una actriz muy reconocida vino a vernos", había contado la vedette en el progama de los Midachi.

La situación se dio al término de la obra Cuestión de género que protagoniza con Jorge Marrale, cuando la artista fue a saludarla al camarín: “Se paró y vino a darnos lecciones como de dirección. Me pareció tan desubicada, por el celo, la envidia”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Mendez (@mecomprendezmendez) “Pero no porque yo sepa todo, alguien te puede decir algo, si a mí me dice una crítica yo lo tomo como bueno, pero no así. Primero, me rompió las pelotas porque cuando vos terminás de trabajar yo me tomo una ducha que después quiero secarme con tranquilidad y ponerme una cremita que igual lo hago en tiempo récord porque soy expeditiva", sumó Moria.

Después de enterarse de que Blum no tiene proyectos laborales firmes luego de su paso por la obra Mamá, Casán no dudó en retrucarle: “Tendrías que dirigir. Tenés unas ganas de dirigir...”.