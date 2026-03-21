"Perdí todo": la cruda confesión del exmarido de Pampita a un año y medio de la separación Roberto García Moritán reflexionó sobre su alejamiento de la función pública y el impacto que tuvo la exposición mediática en su vida profesional y privada. + Seguir en







Moritán se mostró reflexivo y brutalmente sincero sobre las consecuencias de su separación. Redes sociales

Después de meses de vivir con un bajo perfil, Roberto García Moritán, el exmarido de Pampita, habló sin filtros del matrimonio, su paternidad y la separación. En un crudo descargo, aseguró: "Perdí todo".

La ruptura del político y la modelo estalló en septiembre de 2024 y fue uno de los eventos más escandalosos de ese año. Y aunque el tiempo pasó y ella pudo rehacer su vida junto al polista Martín Pepa, poco se supo de él, salvo sus encuentros por la hija que tuvieron en común, Ana García Moritán Ardohain.

En una reciente entrevista en El Cronista, Moritán reflexionó sobre las consecuencias del fin de la relación con la conductora: "Perdí todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza… todo", aseguró.

Lejos de victimizarse, el empresario apuntó contra el "circo" en que se vio atrapado cuando los medios opinaban sobre su vida personal y profesional: "Veía gente hablando sin saber, diciendo cosas que no tienen nada que ver conmigo".

Pampita habría dejado a Moritán por infidelidades y denuncias de corrupción Pampita y Roberto García Moritán se separaron en septiembre de 2024 tras cinco años de casados, con Ana como hija en común, que hoy tiene 4 años. Las razones principales apuntan a una combinación de supuestas infidelidades por parte de él, escándalos por presunta corrupción política y diferencias en el manejo del patrimonio económico.