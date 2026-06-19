La Hidrovía de la corrupción: los detalles del vínculo de Neuss Capital con Jan de Nul

La empresa belga se quedó con una licitación cargada de irregularidades durante todo el proceso de adjudicación y manejará la Hidrovía Paraná-Paraguay durante los próximos 25 años.

Crece el escándalo entorno a la licitación más importante bajo el gobierno del presidente Javier Milei: la empresa belga Jan de Nul se quedó con el manejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 25 años, en una licitación cargada de irregularidades durante todo el proceso de adjudicación.

En este marco, aparece el Grupo Neuss , integrado actualmente por Patricio y Juan Neuss, que pasaría a ser subcontratista en los trabajos de dragado y mantenimiento en la Vía Navegable Troncal con facturaciones por casi u$s300 millones al año.

Tras el anuncio y la finalización de licitación, la decisión final quedó oficializada a través de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"El Grupo Neuss figura como muy probable subcontratista del trabajo de dragado que va a hacer Jan De Nul, para lo cual necesita muchas empresas que van a florecer aguas abajo. Ahí están los hermanos Neuss, que vienen construyendo un emporio eléctrico como no se forjaba en la Argentina desde los años '90", explicó el periodista Alejandro Bercovich en el programa La Ley de la Selva por C5N.

Por la Hidrovía Paraná-Paraguay entran el 80% de los dólares por exportaciones de toda la Argentina. Su administración permite facturar entre u$s200 y u$s300 millones al año. Tras firmar el contrato, Jan de Nul deberá contratar a otras empresas para garantizar los servicios que demanda el Estado: ahí entra Neuss Capital.

"Aparecen como contratistas de este negocio millonario, con los grupos detrás de (Gustavo) Elías, (Juan) Ondarcuhu, los Román", enumeró Bercovich. Los Román son el dueño de la dragadora Servimagnus, Ricardo Román; su hijo Leonardo Román y la heredera Karina Román, quien estuvo en el Foro Llao Llao de Eduardo Elsztain.

La relevancia de la Hidrovía para las importaciones del país

La relevancia estratégica de la Hidrovía es difícil de dimensionar: por ese corredor navega cerca del 80% de las exportaciones argentinas y se concentra la actividad de alrededor de 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido. Se trata, en los hechos, de la principal autopista fluvial de la economía nacional.

El contrato definitivo deberá firmarse dentro de los próximos 30 días. A partir de ese momento comenzará formalmente la nueva concesión, que contempla obras de profundización del canal, tareas permanentes de dragado y redragado, modernización del sistema de señalización e incorporación de tecnología orientada a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer los controles contra el narcotráfico.

La Hidrovía desde la perspectiva económica

Desde el punto de vista económico, las cifras involucradas reflejan la magnitud del negocio. Las proyecciones oficiales estiman una facturación anual promedio cercana a los u$s628 millones para la concesionaria amiga del Gobierno. A lo largo de los 25 años de contrato, los ingresos acumulados podrían superar los u$s15.700 millones.

Los estudios realizados por la Anpyn también prevén un crecimiento sostenido del tráfico en la vía navegable. Se proyecta que el transporte internacional aumente un 38,1% durante el período de concesión, mientras que el cabotaje crecería un 28,2%. En el tramo comprendido entre Santa Fe y el norte del país, el incremento estimado alcanza el 52,4%.

Según el análisis oficial, la empresa adjudicataria concentrará la mayor parte de sus inversiones durante los primeros siete años de concesión. El recupero de esas inversiones comenzaría entre los años ocho y quince, mientras que el período de mayor rentabilidad llegaría recién a partir del año dieciséis.

La concesión fue diseñada bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin garantías ni aportes directos del Estado nacional. Además, el contrato contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales, equivalente al 20% del plazo original.

Con la adjudicación ya formalizada, el Gobierno siembra interrogantes y sospechas sobre la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, una infraestructura considerada estratégica para la agroindustria, la industria y el comercio exterior del país.