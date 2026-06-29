30 de junio de 2026 Inicio
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Tras el pedido de Julián Álvarez, el Atlético Madrid lo esconde y Diego Simeone se muestra inflexible

El equipo español lanzó su nueva línea de camisetas y evitó incluir al 9 argentino en la campaña publicitaria oficial. El director técnico no tendría intención de convencerlo luego de las declaraciones públicas sobre su "sueño".

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Julián Álvarez con la camiseta del Atlético Madrid.

Julián Álvarez con la camiseta del Atlético Madrid.

El Atlético Madrid, que se había burlado del Real Madrid y del Barcelona en X por pretender quedarse con Julián Álvarez, excluyó al 9 argentino del lanzamiento de la nueva indumentaria local con una campaña en la que eligió a cuatro jugadores comprometidos. Aún así, su contrato sigue vigente hasta 2030.

“Las opciones de una venta al Barcelona son cero”, aseguró el Atlético de Madrid al diario As.
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Según informó Mundo Deportivo, la decisión fue deliberada: incluirlo podría haber generado malestar en una hinchada dividida tras sus recientes declaraciones públicas. Llegaron a circular videos de hinchas prendiendo fuego la camiseta de Julián. De todos modos, su casaca sí está a la venta en la tienda oficial, con el dorsal 19, y el diseño que usará el Colchonero en la temporada 2026/2027.

La postura del técnico Diego Simeone ante este escenario es, según Sport, inflexible. El entrenador, que exige compromiso pleno a todos sus futbolistas, considera que las declaraciones públicas del delantero convirtieron un asunto interno en una disputa abierta.

Simeone no tendría intención de invertir tiempo en convencerlo: si Julián quiere irse, tiene las puertas del vestuario abiertas. Según la misma fuente, el Cholo ya le transmitió a la dirigencia su pedido formal de transferencia.

El precio que el Atlético puso sobre la mesa es de 150 millones de euros (u$s171.000.000) y la entidad tiene una condición hasta el momento innegociable: no venderlo a ningún club español. El Barça, por su parte, presentó una primera oferta que el Atlético rechazó sin siquiera analizarla por considerarla insuficiente.

Qué había dicho Julián Álvarez tras el partido contra Austria

El futbolista dejó en claro su intención de salir del Atlético Madrid para incorporarse al Barcelona. La Araña ratificó sus ganas de ser transferido tras la victoria de Argentina vs. Austria.

El atacante confesó haber hablado con la dirigencia colchonera para manifestarles que la mejor opción para todas las partes es una transferencia que le permita cumplir su sueño de cambiar de aire este verano.

"La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta", dijo tímidamente en diálogo con ESPN.

Enseguida, la Araña agregó: "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

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