Andrea Frigerio recordó su fallido debut televisivo con Tato Bores: "No quedé" La famosa recordó uno de los momentos desconocidos de su carrera y que arruinó lo que iba a ser su primera actuación junto al humorista político. Agregar C5N en









Frigerio se destacó como modelo, actriz y emprearia, y actualmente está en teatro con Francella. Redes sociales

Andrea Frigerio sorprendió con una anécdota sobre su debut fallido en television junto al gran Tato Bores: "Me invitaron a retiarme". La famosa logró triunfar en el espectáculo y actualmente se presenta con la obra Desde el Jardín con Guillermo Francella en el Metropolitan.

La actriz reveló una historia desconocida de lo que iba a ser su primera aparición en cámaras con el humorista político más reconocido de Argentina, y que fue el propio Bores quien la despidió: "Tenía que decir nada más: ‘Señor Tato, esta carpeta se la traje para usted’", recordó.

La modelo estuvo en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, ya aseguró que nunca le explicaron qué paspo: "Qué sé yo. Pero lo dije mal y me echaron. Me invitaron a retirarme”.

"Me echaron": El desopilante casting de Andrea Frigerio con Tato Bores que desató las risas de todos en #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/AndQYHpFLx — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) June 23, 2026 El conductor de El Trece no pudo creer lo que esuchaba: "No, no solo te presentaste, pero no quedaste con Tato’”, bromeó el conductor. Sin vueltas, la actriz reafirmó: “No quedé”.

La famosa explicó que el recuerdo recién lo revivió minutos antes de salir al aire en el camarín, al cruzarse con Alejandro Borensztein, hijo del recordado humorista y productor del programa. “No tenía ganas de contarlo, pero bueno, ya está, acá salió. Se lo conté a Alejandro y me acordé en el camarín. Dije: ‘No, no puedo creerlo’”.