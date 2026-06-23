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Andrea Frigerio recordó su fallido debut televisivo con Tato Bores: "No quedé"

La famosa recordó uno de los momentos desconocidos de su carrera y que arruinó lo que iba a ser su primera actuación junto al humorista político.

Frigerio se destacó como modelo

Frigerio se destacó como modelo, actriz y emprearia, y actualmente está en teatro con Francella.

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Andrea Frigerio sorprendió con una anécdota sobre su debut fallido en television junto al gran Tato Bores: "Me invitaron a retiarme". La famosa logró triunfar en el espectáculo y actualmente se presenta con la obra Desde el Jardín con Guillermo Francella en el Metropolitan.

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La actriz reveló una historia desconocida de lo que iba a ser su primera aparición en cámaras con el humorista político más reconocido de Argentina, y que fue el propio Bores quien la despidió: "Tenía que decir nada más: ‘Señor Tato, esta carpeta se la traje para usted’", recordó.

La modelo estuvo en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, ya aseguró que nunca le explicaron qué paspo: "Qué sé yo. Pero lo dije mal y me echaron. Me invitaron a retirarme”.

El conductor de El Trece no pudo creer lo que esuchaba: "No, no solo te presentaste, pero no quedaste con Tato’”, bromeó el conductor. Sin vueltas, la actriz reafirmó: “No quedé”.

La famosa explicó que el recuerdo recién lo revivió minutos antes de salir al aire en el camarín, al cruzarse con Alejandro Borensztein, hijo del recordado humorista y productor del programa. “No tenía ganas de contarlo, pero bueno, ya está, acá salió. Se lo conté a Alejandro y me acordé en el camarín. Dije: ‘No, no puedo creerlo’”.

Quién es Andrea Frigerio

Andrea Frigerio, su nombre real es Andrea Luisa Mitchelstein, es una actriz, modelo y presentadora argentina nacida en 1961. Empezó su carrera en el modelaje durante los años 80, y llegó a ser famosa en los 90 como conductora de televisión junto a Jorge Rial y posteriormente se consolidó como actriz de cine y teatro. Se presenta en Desde el jardín, en el Teatro Metropolitan, una obra de Chance Gardiner con Guillermo Francella.

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