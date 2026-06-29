Susana Giménez se despachó sobre la salida de Manuel Adorni: "Por suerte se fue"

La diva de los teléfonos Susana Giménez, volvió a mostrarse sin filtros. En plena llegada al aeropuerto de Miami para alentar a la Scaloneta, fue consultada por la renuncia de Manuel Adorni al Gobierno de La Libertad Avanza y no dudó en responder: “Por suerte se fue, una vergüenza”.
Este lunes, Susana aterrizó en Miami para presenciar el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde. En su paso por el aeropuerto fue abordada por la prensa y, fiel a su estilo, no esquivó las preguntas. Con su melena platinada impecable y marcando tendencia con unas zapatillas nude y un pañuelo amarillo anudado al cuello, la diva expresó su entusiasmo por la albiceleste y confesó: “Voy a ver a Messi… voy a ver el partido. El equipo es maravilloso, mejor no hay”.
Casi llegando al final del recorrido, un cronista le consultó por el paso al costado de Manuel Adorni y ella, sorprendida pero decidida, lanzó una respuesta categórica: "Por suerte se fue, ¡una vergüenza!"
La conductora volvió de España con dolores y tendrá que volver a operarse.
Redes sociales
FIN
Manuel Adorni formalizó este sábado su salida como funcionario de Javier Milei tras meses de cuestionamientos por el uso de aeronaves oficiales, viajes privados y denuncias por enriquecimiento ilícito. El Gobierno desistió de sostener al exvocero ante el avance de las causas judiciales en su contra.
El exfuncionario su cargo con una carta que publicó en la red X donde destacó la "confianza" de Javier Milei en su persona. "Usted sabe lo que he sufrido", remarcó en su mensaje. El periodista libertario abandonó el cargo en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, su tardía declaración jurada y la presión mediática y política.
Minutos después de la renuncia de quien fuera el vocero y jefe de Gabinete del Gobierno, la hermana del Presidente, Karina Milei, salió a respaldarlo: "Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros", destacó en X respondiendo al mensaje del periodista.
"Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria general de la Presidencia.