Diego Santilli, tras asumir como nuevo jefe de Gabinete: "El liderazgo es de Milei, yo quiero que reelija"

El sucesor de Manuel Adorni aseguró que "el cambio empezó fuertemente" y destacó la figura del Presidente, sobre quien afirmó que tiene "una gran convicción". "Él es el que pone y saca funcionarios. Las decisiones las toma él", remarcó.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , dio este lunes su primera entrevista luego de ser confirmado en el cargo tras la renuncia de Manuel Adorni , quien dejó el Gobierno el sábado en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, el funcionario respaldó con firmeza la gestión de Javier Milei , destacó el rumbo económico y aseguró que el objetivo será dar continuidad a las reformas impulsadas por la administración libertaria.

Desde el PRO celebran a Santilli como jefe de Gabinete pero aclaran: "No es un cogobierno"

Santilli reveló que el domingo mantuvo una extensa reunión con Javier Milei y Karina Milei, quienes le comunicaron oficialmente su designación. "Ayer tuve una larga reunión con Milei y con Karina. Me comunicaron el nombramiento anoche a las 19.15", contó en radio La Red. También señaló que ya comenzó a trabajar en la nueva función y adelantó que tiene previstas reuniones con representantes del sector energético para avanzar con la agenda de reformas.

Durante la entrevista, sostuvo que "lo importante es que hay un presidente con una visión y una convicción única" y afirmó que Milei "está tomando las medidas que no se tomaron en 100 años en nuestro país". Además, remarcó que "el cambio comenzó fuertemente" y destacó que "hoy tenés 12 de los 16 sectores de la economía creciendo", aunque reconoció que "falta" y que será necesario profundizar las transformaciones.

El flamante funcionario también destacó los indicadores económicos de los últimos meses. "La agenda económica viene dando números muy positivos. Baja la inflación en abril y mayo, junio viene en la misma tendencia. Los salarios le ganan a la inflación, bajan el riesgo país y las tasas, y crecen las inversiones en Argentina", enumeró. En ese sentido, elogió especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como "brillante" y "un monstruo".

Respecto de la salida de Manuel Adorni, Santilli aseguró que trabajaron juntos "hasta el último día" y explicó que el ahora exjefe de Gabinete atravesaba una situación personal muy difícil. "Cada día que tuve un tema con una provincia, Manuel siempre estuvo acompañando y ayudando a destrabar problemas, pero anímicamente estaba destruido en materia familiar" , expresó. Por eso, sostuvo que "la transición tiene que ser ordenada y responsable".

Consultado por la interna política y su desembarco en un rol clave dentro del Gobierno, Santilli recordó que "hace un tiempo" decidió apoyar el proyecto libertario y afirmó que el Presidente siempre dejó en claro que "no importaba de dónde vengan los integrantes del Gobierno si abrazan las ideas de la libertad y el cambio". Además, remarcó que "el que pone y saca a los funcionarios es el Presidente" y aseguró que él solo expresa su opinión cuando corresponde.

Por último, confirmó que habló con Mauricio Macri y reivindicó el vínculo entre ambos espacios. "Hay personas que queremos que Argentina salga para adelante. Macri es de las primeras personas que quieren que Argentina salga para adelante", señaló.

Sin embargo, dejó en claro que "el liderazgo hoy claramente es de Javier Milei", y manifestó su deseo de que el Presidente obtenga un nuevo mandato para consolidar "un cambio que continúe y crezca por décadas".

Santilli defendió a Adorni y aseguró que "se defenderá sin fueros ni privilegios"

Horas más tarde, en una entrevista con A24, Santilli volvió a referirse a la situación judicial de Manuel Adorni y remarcó que el exjefe de Gabinete afrontará la investigación "como cualquier ciudadano", sin buscar ningún tipo de protección política.

"Manuel Adorni se va a defender sin fueros ni privilegios", afirmó el flamante jefe de Gabinete, quien insistió en que el Gobierno respeta el accionar de la Justicia y que será ese ámbito el que determine las responsabilidades en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Santilli volvió a destacar el trabajo realizado por Adorni durante su gestión y reiteró que su salida respondió a una decisión personal en un contexto de fuerte presión sobre su familia. Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno seguirá concentrado en la gestión y en la agenda de reformas impulsada por Javier Milei, mientras avanza el proceso judicial que involucra al exfuncionario.

Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Mauricio Macri celebró en redes sociales la confirmación de Diego Santilli como el nuevo jefe de Gabinete. "Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", expresó el expresidente en su cuenta de X.