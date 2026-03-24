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Moria Casán reveló el incidente que tuvo con una actriz: "Pesada, desubicada, hinchapelotas, mala"

La conductora se mostró enojada y contó en detalle cómo fue el altercado que sufrió con una figura de primer nivel en su obra de teatro.

Moria Casán contó en detalle su pelea con una actriz.

Moria Casán contó en detalle su pelea con una actriz.

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La actriz y conductora Moria Casán protagonizó un tenso episodio en el ámbito teatral luego de que otra artista ingresara sin autorización a su camarín y contó que tuvo una fuerte discusión. “Es pesada, desubicada, hinchapelotas y mala”, contó.

El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.
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La situación ocurrió cuando una actriz irrumpió de manera inesperada en el espacio privado de Casán, lo que fue interpretado como una invasión a su intimidad. “Vino, estaba el teatro lleno, localidades agotadas, yo la mencioné en el final, y después vino al camarín a darnos lecciones, a mi y a los demás, como de dirección", reveló.

Fiel a su estilo frontal, Moria no ocultó su malestar y expresó su enojo con declaraciones contundentes: "¡Un odio! Me decía ‘vos tendrías que cortar en este parte, tendrías que cortar en otra, y tendrías que...’ y digo ‘¿Wath?’”.

“Pero no porque yo sepa todo, alguien te puede decir algo, si a mí me dice una crítica yo lo tomo como bueno, pero no así. Primero, me rompió las pelotas porque cuando vos terminás de trabajar yo me tomo una ducha que después quiero secarme con tranquilidad y ponerme una cremita que igual lo hago en tiempo récord porque soy expeditiva", sumó.

Moria Casán
La conductora habló de su amistad con los protagonistas de la escandalosa separación.

La conductora habló de su amistad con los protagonistas de la escandalosa separación.

Fue entonces que tomó una decisión: “¡No venga nadie más al camarín a saludarme! ¡Basta! Los saludo en el pallier del teatro, no me rompan las pelotas. ¡Basta que me cortan la adrenalina! Viene, tengo que poner cara para la foto y empieza a decir todo lo que tenemos que hacer".

“¡Dejate de joder! Si vas a saludar a alguien, si no te gustó decile que no te gustó o no vayas a saludar, pero no empezar a decirle las cosas que tendría que hacer. Pesada, desubicada, hincha pelotas, mala. Envidiosa, resentida. Me chupa un huevo, pero la desubicación, la tensión, la ironía. ¡Qué me vienen a hinchar las pelotas a decirme lo que tengo que hacer, dejá de joder, boluda!", concluyó.

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