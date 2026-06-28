Video: el festejo de Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el gol de Messi ante Jordania Inmediatamente después del gol de tiro libre que anotó el capitán de la Selección argentina, las cámaras captaron la reacción de la influencer junto a sus hijos. Por Agregar C5N en









Roccuzzo volvió a llevar la camiseta titular de la Selección argentina. Redes sociales

Antonela Roccuzzo volvió a ser el centro de las miradas en las tribunas en el Mundial 2026. La mujer de Lionel Messi alentó a la Selección argentina en el estadio de Dallas, donde el conjunto albiceleste se impuso con comodidad por 3 a 1 ante Jordania, y celebró junto a sus hijos el gol de tiro libre que convirtió el capitán.

A pesar de que Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes, tal como lo había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa, su ingreso en el segundo tiempo fue determinante y, al marcar su gol número seis en esta Copa Mundial de la FIFA, la locura de su familia se desató en el palco.

Uno de los detalles que más llamó la atención en la previa del encuentro fue la elección de vestuario de la influencer. Para este encuentro se vistió nuevamente con la camiseta titular de la Selección argentina, una decisión que imitaron sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Segundos después de la pelota que se colgó del ángulo tras el disparo de Messi, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron la tribuna. Entonces, se pudo ver el emotivo festejo de Antonela, quien se abrazó con el más pequeño, Ciro Messi.

El nuevo récord de Messi en las Copas FIFA Lionel Messi ha marcado 6 goles en Mundial 2026, consolidándose como el máximo goleador histórico de los mundiales con un total de 19 tantos.