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28 de junio de 2026 Inicio

Video: el festejo de Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el gol de Messi ante Jordania

Inmediatamente después del gol de tiro libre que anotó el capitán de la Selección argentina, las cámaras captaron la reacción de la influencer junto a sus hijos.

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Roccuzzo volvió a llevar la camiseta titular de la Selección argentina.

Roccuzzo volvió a llevar la camiseta titular de la Selección argentina.

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Antonela Roccuzzo volvió a ser el centro de las miradas en las tribunas en el Mundial 2026. La mujer de Lionel Messi alentó a la Selección argentina en el estadio de Dallas, donde el conjunto albiceleste se impuso con comodidad por 3 a 1 ante Jordania, y celebró junto a sus hijos el gol de tiro libre que convirtió el capitán.

Congo clasificó en la última fecha como mejor tercero.
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A pesar de que Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes, tal como lo había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa, su ingreso en el segundo tiempo fue determinante y, al marcar su gol número seis en esta Copa Mundial de la FIFA, la locura de su familia se desató en el palco.

Uno de los detalles que más llamó la atención en la previa del encuentro fue la elección de vestuario de la influencer. Para este encuentro se vistió nuevamente con la camiseta titular de la Selección argentina, una decisión que imitaron sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Segundos después de la pelota que se colgó del ángulo tras el disparo de Messi, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron la tribuna. Entonces, se pudo ver el emotivo festejo de Antonela, quien se abrazó con el más pequeño, Ciro Messi.

El nuevo récord de Messi en las Copas FIFA

Lionel Messi ha marcado 6 goles en Mundial 2026, consolidándose como el máximo goleador histórico de los mundiales con un total de 19 tantos.

  • Argentina 3 - 0 Argelia (Fase de grupos - Fecha 1): Messi anotó un triplete (hat-trick) con goles a los 17', 60' y 76'.
  • Argentina 2 - 0 Austria (Fase de grupos - Fecha 2): Convirtió un doblete (38' y tiempo adicional). Con su primer tanto en este encuentro, superó el récord histórico de Miroslav Klose.
  • Argentina 3 - 1 Jordania (Fase de grupos - Fecha 3): Marcó un gol de tiro libre.
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