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Confirmado: un integrante de uno de los programas más vistos de El Trece anunció su salida

Antes de despedirse de La mañana con Moria relizó un reconocimiento hacia cada integrante del equipo. Su lugar en el ciclo quedará vacante mientras el programa sigue adelante en la grilla matutina del canal.

Salida confirmada de El Trece.

Salida confirmada de El Trece.

La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán en El Trece, perdió a uno de sus integrantes. Giuliano Fessia, cronista del programa, confirmó su salida a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde se despidió del equipo con palabras llenas de emoción y agradecimiento.

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"Se termina un ciclo y solo me queda decir gracias. Tomé una decisión que no fue fácil, pero sé que traerá lugar a grandes momentos", escribió el notero al anunciar su partida. La publicación generó repercusión tanto entre sus seguidores como en los colegas del medio.

Fessia destacó el balance positivo de su paso por el ciclo: "Fui muy feliz siendo parte de La mañana con Moria. Me llevo una experiencia maravillosa, llena de aprendizajes, desafíos y momentos que voy a guardar para siempre". También agradeció de manera personal a Adrián Suar, gerente de programación del canal: "Darte las gracias a vos por haber confiado en mí para poder trabajar en tu canal de la vida".

Quién se fue del programa de Moria Casán de El Trece

Giuliano Fessia fue el cronista que recorrió las calles como notero de La mañana con Moria desde su lanzamiento. Su despedida incluyó agradecimientos a Moria Casán, a la producción, a sus compañeros y a los camarógrafos que lo acompañaron en cada salida. "Gracias a Moria Casán por su generosidad y por todo lo que me permitió vivir y aprender. Gracias a la producción y a cada uno de mis compañeros por el cariño, el apoyo y por hacerme sentir siempre parte de una gran familia", expresó.

El cronista eligió cerrar el mensaje con una perspectiva optimista sobre su partida. "Las despedidas siempre tienen una cuota de emoción, pero también la tranquilidad de saber que cuando uno fue feliz, solo puede irse agradecido", señaló. Y agregó: "Cierro esta etapa con el corazón lleno, orgulloso del camino recorrido y con la felicidad de haber compartido este camino con personas tan talentosas y tan humanas".

Fessia dejó abierta la puerta a un eventual regreso. "Y como en los vínculos que dejan huella nunca se dice adiós, sino hasta pronto, me encantaría que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Ojalá la vida y la televisión me regalen nuevamente la posibilidad de trabajar en este canal y junto a todos ustedes, porque realmente fui muy feliz", concluyó.

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