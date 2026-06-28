La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar" El director teatral estuvo este domingo al velatorio de la conductora y la recordó con emoción. "Era una persona super luminosa, empática y feliz", expresó. Por Agregar C5N en









El velatorio de Ernestina Pais se realizó este domingo en la casa velatoria Zucotti Hermanos, sobre la avenida Córdoba, en el barrio porteño de Palermo, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós en una ceremonia privada. La conductora falleció el viernes por la tarde, alrededor de las 19.30, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria. Mientras la Justicia avanza con la investigación del hecho, el sábado se le practicó la autopsia para sumar elementos a la causa.

Antes de ingresar a la sala velatoria, José María Muscari dialogó con la prensa y expresó el profundo impacto que le generó la noticia. "En una ocasión como esta no se encuentran muchas palabras. Trato de recordar a Ernestina desde el mayor lugar de alegría que tenía, pero creo que yo y todas las personas que la queríamos y la amábamos todavía no podemos reaccionar", manifestó visiblemente conmovido.

El director también recordó los últimos días de Pais trabajando bajo su dirección y aseguró que atravesaba un presente muy positivo. "Tengo bastante relación con Ernestina hace mucho tiempo y la verdad que estaba muy contenta y estaba en un gran momento profesional, en el buen sentido de la palabra", sostuvo.

En ese sentido, destacó el esfuerzo que la conductora había realizado para reconstruir su vida luego de hacer pública su lucha contra las adicciones. "Ella hizo pública su lucha, su recuperación. No hay mejor forma de plasmar eso que trabajando", afirmó Muscari, al remarcar el compromiso y la dedicación que demostraba en esta nueva etapa.

Antes de ingresar al velatorio, el director dejó un último mensaje para quienes siguieron la trayectoria de Ernestina Pais: "Tratemos de recordarla como ella era, una persona super luminosa, empática y feliz".

El emotivo mensaje de Benicio tras la muerte de Ernestina Pais En medio del dolor por la pérdida, Benicio Guyot, el único hijo de la conductora, compartió en sus redes sociales una sentida despedida dedicada a su madre. En el extenso texto recordó el vínculo que los unía y escribió: "Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita". También destacó la pasión con la que Ernestina encaraba cada proyecto y aseguró que "nunca pretendiste ser algo que no eras". Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje expresa: "Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo, vos también lo eras para mí". Hacia el final, Benicio cerró la carta con una declaración de amor que sintetizó el profundo dolor por la pérdida: "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá".