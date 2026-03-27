"¡Pero pará un poco, ridícula!": Moria Casán tuvo un desopilante cruce con su versión digital La conductora festejó las100 primeras emisiones del ciclo La Mañana con Moria con un épico cara a cara con su imagen virtual. + Seguir en







La One respondió con su lengua karateca los críticas de su yo virtual. Redes sociales

La conductora Moria Casán festejó sus 100 programas del ciclo La Mañana con Moria, en El Trece, con una pantalla virtual en donde apareció el alter ego digital de la conductora.

En el primer cruce con su versión digital, el holograma lanzó una frase hacia la actriz de carne y hueso: “Yo no te daba una semana, mi amor. Bajate del pony. Vos sos solo un cuerpo que camina y yo un meme eterno”.

La famosa no se achicó y lanzó: "¡Pero pará un poco, ridícula! Vos existís porque yo respiro. Sin mi lengua karateca, vos serías solo un susurro en Internet”.

Mientras la imagen virtual aseguraba que no tenía "arrugas", ni "Photoshop", Casán aseguró:"Yo no soy un programa de televisión, soy la televisión". Agregó: “Ay, qué tupé, si no fuera por mi realidad y tu impacto sería de cartón pintado, decorado”.

Embed El público de Moria Casán El público de Moria Casán habló desde su fanatismo, y aseguró seguirla a lo largo de su carrera, desde fines de los 70 y los más chicos, igual se declararon sus "seguidores". En el móvil del La Mañana con Moria, en El Trece, recordaron algunas de las frases icónicas de La One como:"Si querés llorar, llorá", "¿Quiénes son?", "El decorado se calla", y "Si yo soy cotillón, vos sos papel picado", entre otras.