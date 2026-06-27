La pareja está viviendo su mejor momento, y por eso decidieron dar un gran paso que podría ser un antes y un después en la relación. Pese a la felicidad, los usuarios criticaron sin piedad.

Danelik y el exfutbolista Brian Sarmiento volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la famosa tucumana compartiera en sus redes sociales la decisión que tomaron para afianzar el amor. El posteo rápidamente generó repercusión entre los seguidores de Gran Hermano 2026 .

La pareja, que nació dentro de la casa más famosa del país, decidió mostrar cómo continua su vínculo fuera del reality. En este sentido, Danelik publicó en sus stories de Instagram un video en el que muestra su nuevo hogar junto al exfutbolista.

La influencer compartió la noticia con entusiasmo: "Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso", expresó visiblemente entusiasmada. Por su parte, el exfutbolista se mostró feliz con este nuevo comienzo. "Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento", aseguró.

Luego, la pareja invitó a sus seguidores a recorrer su nuevo hogar a través de la pantalla. Durante el tour, Danelik mostró el living, donde destacó el televisor y un sillón cama para dos personas. Después, Brian presentó la cocina y, entre risas, comentó: "Acá se van a comer altos asadazos".

Acto seguido, ella dejó en claro que ese será su espacio favorito de la casa: "Acá voy a tirar magia". Finalmente, ambos enseñaron el dormitorio, al que la exparticipante bautizó con humor como la "suite presidencial".

Si bien la pareja estaba muy feliz al compartir su nuevo lugar, el anuncio generó una ola de comentarios que dividió las aguas: mientras algunos usuarios felicitaron a la pareja por el gran paso, otros los criticaron. "Este la está viviendo, mal ahí"; "Manteniendo al deudor"; "Le pagás el alquiler al deudor", fueron algunos de los comentarios malintencionados.

Danelik subió una foto fogosa con Brian Sarmiento en pleno encuentro íntimo

La postal fue compartida por ella en sus redes y, según trascendió, mostraba a ambos atravesando un momento de intimidad durante su reencuentro.

La publicación no pasó inadvertida y en cuestión de minutos comenzó a circular entre fanáticos del programa y usuarios que siguen la historia de amor de la pareja. Algunos seguidores celebraron la sinceridad de ambos y destacaron que se muestran tal como son después de haber construido una relación bajo la exposición constante de Gran Hermano, mientras otros cuestionaron la decisión de hacer público un momento tan personal.

Redes sociales

El episodio se suma a una serie de declaraciones que la propia Danelik realizó sobre su relación con Brian Sarmiento. La cantante e influencer había contado previamente que el vínculo entre ellos se profundizó después de salir del reality y que la conexión emocional fue más importante que la exposición mediática. "No tuvimos sexo, hicimos el amor", había expresado al hablar del primer encuentro íntimo entre ambos, una frase que se convirtió en tendencia.

Mientras la pareja sigue disfrutando de su romance, que nació en Gran Hermano y continúa fuera de la casa, las opiniones quedaron divididas. Para algunos, Danelik y Brian representan una historia inesperada que nació frente a las cámaras y logró sobrevivir fuera del encierro; para otros, la publicación volvió a poner en discusión los límites entre la vida privada y el contenido que las figuras públicas comparten con sus seguidores.