30 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este martes 30 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 30 de junio de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

El ente previsional confirmó que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un monto total de $329.591,46 en julio 2026.
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Progresar

El organismo oficial detalló que los titulares de la asignación Progresar percibirán sus montos con DNI terminado en 8 y 9 cobrarán este martes 30 de junio.

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