El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais tras su muerte: "Sos, fuiste y serás eterna"

Benicio Guyot compartió una conmovedora carta en sus redes sociales para despedir a la periodista, fallecida el viernes a los 54 años. En el texto recordó el vínculo que los unía, destacó sus enseñanzas y reveló cuánto le costó expresar el amor que sentía por su madre.

La muerte de Ernestina Pais fue un duro golpe para el mundo del espectáculo, pero más aún para su familia y amigos. Horas después de que se conociera el fallecimiento de la periodista y conductora, su hijo, Benicio Guyot, recurrió a las redes sociales para dedicarle una extensa despedida que emocionó a sus seguidores.

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El joven de 22 años acompañó su mensaje con una fotografía de su infancia junto a la conductora. En la imagen se los ve compartiendo un momento familiar, mientras él sostiene varios autitos de juguete y ella sonríe a la cámara, una postal que eligió para recordarla.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará", escribió al comienzo de la publicación, antes de recordar uno de los gestos de cariño que más extrañará de su madre.

Benicio rememoró las permanentes demostraciones de afecto de la conductora y aseguró que esas palabras quedaron grabadas para siempre. "Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado un 'te amo, hijo'", expresó.

En otro tramo del escrito, el joven destacó la personalidad de Ernestina Pais y la pasión con la que encaraba cada uno de sus proyectos. "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste", escribió al describir cómo decidió recordarla.

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El homenaje de Benicio Guyot a su mamá, Ernestina Pais: "Yo era tu todo"

La parte más íntima de la despedida llegó cuando Benicio habló del vínculo que mantenían y reconoció que nunca había logrado expresar completamente sus sentimientos. "Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también", confesó.

El hijo de la periodista también resaltó la firmeza con la que Ernestina defendía sus convicciones y la manera en que afrontaba cada desafío. "Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore", recordó.

Benicio también reflexionó sobre la exposición pública de su madre y cómo eso hará más difícil atravesar el duelo. "Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil", escribió.

Sin embargo, aseguró que en medio del dolor encontró un motivo para reconfortarse. Contó que recibió cientos de mensajes de personas que no conocía y que le agradecieron por las risas, los momentos compartidos y la huella que la hermana de Federica dejó a lo largo de su carrera.

En el tramo final del texto, el joven enumeró algunos de los recuerdos con los que eligió quedarse para siempre. Su sonrisa, su carcajada, el deseo permanente de verlo bien y esa "niña" que, según escribió, su madre conservó intacta hasta el final de su vida.

"Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá", concluyó Benicio Guyot en el cierre de la publicación, una frase que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias de colegas, amigos y seguidores de Ernestina Pais en las redes sociales.

El emocionante mensaje de Rochi Igarzábal para Ernestina Pais

La actriz Rochi Igarzabal le dedicó unas sentidas palabras a Ernestina Pais luego de su fallecimiento. Ambas trabajaban juntas en la obra de teatro El divorcio del año y forjaron una amistad muy cercana. "Es difícil seguir sin vos", escribió.

"Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría", inició en su posteo en Instragram.

Pero no dejó de destacar: "Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función. Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos yendo de un lado al otro. Venías a mi habitación y compartíamos tus escritos, tus relatos".

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Relató cuáles eran sus deseos y sorprendió: "Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo".