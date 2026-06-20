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La increíble conexión entre Blanca, la hija fallecida de Pampita, y su pareja Martín Pepa

La conductora detalló cómo la madre de su pareja, oriundo de La Pampa, la acompañó en el duelo por su hija, fortaleciendo un vínculo que comenzó en la infancia.

La insólita historia que une a Pampita con la familia de Pepa tras la muerte de Blanca.

La insólita historia que une a Pampita con la familia de Pepa tras la muerte de Blanca.

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Pampita reveló una conexión desconocida entre la hija que tuvo con Benjamín Vicuña, Blanca, quien falleció en 2012 a los 6 años, y su actual pareja, Martín Pepa, ya que ambos son de La Pampa. En medio del furor por el Mundial 2026, la conductora estrella de Mundo Mundial reveló que sus vidas fueron por distintos caminos, y que volvieron a hablar en el momento más oscuro de su vida.

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"Nos conocimos cuando éramos chicos, porque su familia tenía una fundación y me eligieron como madrina", explicó. "Cuando falleció mi hija, la mamá de Martín me preguntó qué haríamos para el cumpleaños de Blanca". La influencer señaló que era "el primero sin ella", y confesó que la madre del polista y toda la familia estuvieron a su lado: "Me sugirió que hiciéramos algo especial en nuestro pueblo".

La plaza en homenaja a Blanca Vicuña

Pampita, Martín Pepa y su familia se volvieron más cercanos a partir de la pérdida de Blanca, un momento de hondo dolor imposible de dimensionar, y que la conductora suele recordar en privado. Tanto que, en 2023, Pepa la ayudó con el proyecto de una plaza de juegos en homenaje a la hija mayor de Pampita.

El lugar está en el hogar Una posta en el camino, en Don Torcuato, donde está la frase: "Blanca, con tu luz aquí jugamos", y el acto fue le mismo día que Blanca cumpliría 17 años. Estuvo la modelo con sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con el actor Benjamín Vicuña, y la más pequeña, Ana, de su expareja Roberto García Moritán.

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