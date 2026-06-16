El provocativo look de Pampita para ver el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 La modelo y conductora viajó a Kansas para realizar una cobertura periodística del primer partido de la Scaloneta y subió imágenes a sus redes con un particular atuendo para la ocasión. Por Agregar C5N en









Pampita y un look infartante para ver a la Selección argentina. Instagram: /pampitaoficial

Pampita se instaló en Kansas para cubrir el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 y aprovechó la previa para mostrar en sus redes el look elegido para acompañar a la Scaloneta. La conductora compartió imágenes con un particular atuendo albiceleste, combinado con un outfit relajado que no pasó desapercibido.

La conductora viajó a Estados Unidos como parte de una cobertura especial del torneo y publicó varias postales desde la sede del estreno argentino. En un video que se viralizó en redes, se la vio con un sugerente corset con los colores de la camiseta argentina mientras agitaba la casaca de la Selección con sus manos, de cara a las tribunas repletas de hinchas de la Scaloneta.

Embed Pampita, enviada de DSports, presente en el debut de Argentina en el Mundial. pic.twitter.com/bK7Br1Cxry — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026 Al igual que la modelo, otros famosos se hicieron presentes en la ciudad de Kansas para alentar a la Albiceleste, entre ellos, Marcelo Tinelli junto a su hija Micaela, Zaira Nara, Sofía "Jujuy" Jiménez y Carlos "La Mona" Jiménez. El cordobés cantó en AFA Estudio, el canal de streaming oficial de la AFA, y contó anécdotas junto a los integrantes de Un Poco de Ruido y compartió un divertido momento en vivo del que también participó Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA.

Así llegó Antonela Roccuzzo al estadio para alentar a la Selección argentina Antonela Roccuzzo llegó al Kansas City Stadium junto a Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y enloqueció a los fans que presenciaron su entrada. Mientras la Scaloneta ultimaba los detalles para salir a la cancha, todas las miradas se posaron en la rosarina, que llegó al estadio junto a sus hijos para alentar a su esposo en una noche más que especial.

Embed "REINA Y SIMPÁTICA COMO SIEMPRE"



La llegada de Anto Roccuzzo al Estadio para ver el debut de la Selección frente a Argelia. pic.twitter.com/6Fz6Xs32j5 — FARANDULA (@farandulArgOK) June 17, 2026 Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a Antonela caminando por los pasillos del estadio acompañada por sus tres hijos con un look relajado: la camiseta de la Selección argentina y un pantalón oversize. Al igual que su mamá, los tres niños también lucieron la camiseta albiceleste y se mostraron muy entusiasmados en la previa del partido, listos para alentar desde la tribuna. Las imágenes de los niños enternecieron a los usuarios.