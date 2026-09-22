OpenAI asegura que uno de sus modelos resolvió más de 100 problemas históricos de las matemáticas El modelo comenzó a ser entrenado a fines de agosto y, según la compañía, ya permitió resolver más de 100 problemas matemáticos pendientes. El avance llevó a OpenAI a crear un grupo asesor independiente integrado por nueve especialistas. Por Agregar C5N en









El CEO de OpenAI, Sam Altman

OpenAI informó que uno de sus modelos de inteligencia artificial logró resolver más de un centenar de problemas matemáticos que permanecían sin solución desde hacía décadas. La compañía señaló que se trata del mismo sistema que recientemente consiguió abordar en cuestión de días las ecuaciones de Navier-Stokes, uno de los siete Grandes Problemas del Milenio, aunque por el momento no reveló cuáles son los nuevos desafíos resueltos.

La empresa dirigida por Sam Altman destacó que la velocidad con la que el modelo avanzó en el campo de las matemáticas sorprendió incluso a sus propios especialistas. “El ritmo de su progreso en matemáticas ha sorprendido a nuestros matemáticos”, sostuvo OpenAI, al explicar que el desarrollo generó debates internos sobre la manera de comunicar estos avances y sobre cómo preparar a la comunidad matemática ante la evolución de estas herramientas.

Un organismo que supervise los resultados de la IA El modelo comenzó a ser entrenado el pasado 28 de agosto y, ante los resultados obtenidos, OpenAI decidió crear un nuevo grupo asesor independiente especializado en Matemáticas. El organismo tendrá entre sus funciones revisar y evaluar los resultados producidos por los sistemas de la compañía, colaborar en su difusión y establecer criterios académicos y profesionales para la comunicación de investigaciones.

Según explicó OpenAI, el grupo funcionará de manera independiente y sus integrantes podrán realizar recomendaciones no solicitadas, analizar públicamente el impacto de la compañía sobre las matemáticas y cuestionar las decisiones adoptadas por la empresa. A diferencia de otros equipos vinculados al desarrollo de sus modelos, no tendrá como objetivo ayudar directamente a mejorar las capacidades matemáticas de la inteligencia artificial.

La compañía también indicó que los integrantes no recibirán remuneración y que el propio grupo tendrá facultades para modificar su composición. En una primera etapa estará integrado por nueve especialistas, entre ellos profesores e investigadores vinculados con instituciones como las universidades de Oxford y Cambridge y el Imperial College de Londres.

Las dudas de los matemáticos sobre el rol de la inteligencia artificial La iniciativa se conoce pocos días después de que 25 matemáticos reconocidos con la Medalla Fields publicaran una carta abierta en la que advirtieron sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo intelectual. En el documento, señalaron que la competencia entre empresas tecnológicas para desarrollar modelos capaces de resolver problemas matemáticos complejos plantea riesgos para la actividad científica. OpenAI reconoció que esas críticas muestran la necesidad de una mayor colaboración entre las compañías de inteligencia artificial y la comunidad matemática. La creación del nuevo grupo asesor busca, según la empresa, establecer un canal independiente para evaluar los avances de sus sistemas y sus posibles consecuencias para la disciplina.