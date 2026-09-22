A días de la visita del León XIV, la Iglesia reconoció "puntos de acuerdo" y "muchas diferencias" con el Gobierno

El Arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, explicó que "hay nervios" y "mucho entusiasmo" por la llegada al país del Sumo Pontífice. "Hay cosas en las que coincidimos y en las que no”, respondió en torno al debate de temas con la administración nacional.

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva , habló a días de la llegada del papa León XIV a la Argentina y adelantó que con su visita y mensaje " tenemos que dejarnos interpelar todos ". En diálogo con C5N , el religioso explicó que "hay nervios" y "mucho entusiasmo", a la vez de "mucho trabajo" en la organización de las jornadas entre el 8 y el 11 de noviembre.

Previamente, en una conferencia de prensa brindada en la sede del Episcopado en la Ciudad de Buenos Aires, Cuerva reconoció "puntos de acuerdo" y " muchas diferencias" con el Gobierno. Así lo señaló ante la consulta sobre los dichos del canciller Pablo Quirno, quien el lunes había señalado que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”. Esto, según expuso la periodista, se contrapone con las manifestaciones realizadas por Javier Milei, sobre temas, por ejemplo, de los derechos del niño por nacer.

“Respecto a las afirmaciones del canciller en el día de ayer. Creo que es verdad que es una buena intención querer buscar puntos de acuerdos, y los hay, pero es verdad también que hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas" , respondió Cuerva en un primer momento.

Para luego agregar: "En ese sentido, nos tiene que dar también mucha paz saber que hay temas que no coincidimos y es verdad que el Gobierno, por lo menos el Presidente, tiene una defensa fuerte del derecho a la vida del niño por nacer, como lo han tenido también otros gobiernos. Hay cosas en las que coincidimos y en las que no”.

“Hay muchos otros temas en los que sabemos que con mucha libertad podemos decir que no opinamos igual. No creo que con eso haya algún problema”, completó.

Cuerva con C5N: "La visita del Papa nos tiene que interpelar a todos"

“En lo personal, cuando vino Juan Pablo II en 1987 yo era uno de esos adolescentes que lo esperó en la Avenida 9 de julio y lo vi pasar muy rápido. Hoy, como arzobispo, estar esperando al papa León indudablemente es volver a creer en el dios de la sorpresa, como decía Francisco", recordó Cuerva en un principio en un entrevista con el programa De Una.

De cara a la visita del Papa, el religioso aseguró: "Hay una mezcla de nervios, mucho entusiasmo y la alegría que nos contagia nuestra gente. El pueblo de Dios, la gente más sencilla, los curas, todos muy contentos esperando la visita del Papa". “Creo que va ser un momento muy lindo. Hay nervios, pero también mucho trabajo en conjunto y en eso descanso”, agregó.

Respecto al mensaje que León dará en sus distintas ceremonias, si bien Cuerva no conoce el detalle de los mismos, si entiende que "va a ser de puro evangelio y magisterio de la Iglesia para todos". "Indudablemente, un hombre que ha hecho de la paz uno de sus baluartes, de prédica y estuvo en su reflección y nos invitaba en febrero de este año a desarmar el lenguaje”, sumó.

“Su mensaje es muy actual para una Argentina que todavía tiene esta grieta, que a mi me gusta llamarla herida porque duele en las entrañas de nuestro pueblo. Tenemos que estar expectantes, dejarnos interpelar a todos por lo que aportamos o no a la paz, al diálogo y al encuentro. Seguramente el compromiso de todos será construir una nación más unida y fraterna”, completó Cuerva sobre el tema.

Qué dijo Jorge García Cuerva ante la posible postergación de la Marcha del Orgullo

A primera hora de la jornada, en un entrevista con Buenas Tardes China, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que la decisión de aplazar la marcha del orgullo gay porteña no tiene que ver con la Iglesia.

“Yo estuve en contacto con algunos referentes de la organización de la marcha del colectivo LGTB, pero yo les planteaba que indudablemente no es una cuestión que tenga que ver con la iglesia, sino con la logística que planteaba el gobierno de la ciudad que no tenía el recurso, y la infraestructura de sostener dos eventos masivos en la Ciudad de Buenos Aires”, expuso Cuerva.

“Esto no es un tema de la Iglesia en contra de la comunidad LGBT, el tema es que coincidimos con la diferencia de pocas horas. Creo que está más o menos resuelto. Estaban en diálogo para que se haga igual, pero es un tema que escapa a nosotros”, sumó.