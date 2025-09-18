Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky no relatarán a River contra Atlético Tucumán: quiénes los reemplazarán Los periodistas deportivos no viajarán al norte del país y el Millonario cambiará de dupla para la transmisión por televisión.







Giralt y Varsky no relatarán a River Plate y la noticia sorprendió a los hinchas. Redes sociales

Los periodistas deportivos Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky no relatarán a River Plate en su partido frente a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025 y muchos fanáticos lo celebraron en redes sociales luego de pedir que se cambie la dupla en reiteradas ocasiones.

Mientras el Millonario disputaba la ida de la serie frente a Palmeiras, el usuario @TribunaDeporOK aprovechó para confirmar la sorpresiva noticia en su cuenta de X. Allí, comenzó por revelar que Atlético Tucumán vs. River Plate, encuentro a disputarse el sábado 20 de septiembre a las 21:15 hrs, tendrá relatos de Raúl Taquini junto a Fernando Pacini, una dupla que ya está hace mucho tiempo en TNT Sports.

Luego, agregó que Giralt y Varsky fueron designados por la señal premium para el clásico entre Independiente y San Lorenzo, el cual se jugará el domingo 21 de septiembre a las 14:30 hrs. De igual manera, se desconoce si esta decisión fue del canal o si fue un pedido de los periodistas para no viajar hasta el norte de Argentina.

TNT Sports transmisión Atlético Tucumán River Plate Taquini y Pacini reemplazarán a Giralt y Varsky. @TribunaDeporOK en X

Es importante recordar que todos los partidos de Boca Juniors y River Plate por televisión están divididos entre ESPN Premium y TNT Sports, quienes tienen duplas designadas para estos clubes: Sebastián "Pollo" Vignolo con Diego Latorre por un lado y Giralt con Varsky por el otro. Por eso es que esto sorprende tanto, ya que el Xeneize y el Millonario son los dos que más rating traccionan.