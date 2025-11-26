26 de noviembre de 2025 Inicio
La pésima racha de River con la que cerró su 2025: no se puede creer

El conjunto de Núñez cerró su año con una seguidilla de derrotas que impactó en todas las competencias.

 El equipo deberá reconstruir confianza para revertir un panorama que dejó dudas en su rendimiento.

  • El tramo final del año dejó a River fuera de competencia tras una serie de derrotas consecutivas.
  • El equipo cerró 2025 con una estadística alarmante que incluyó caídas locales e internacionales.
  • Boca, Riestra, Sarmiento, Gimnasia y Palmeiras fueron algunos de los rivales que profundizaron la crisis.
  • La seguidilla de resultados negativos afectó el rendimiento general y debilitó su imagen en el Monumental.

La temporada terminó con un balance complicado para River, marcado por una seguidilla de malos resultados que golpearon su rendimiento. La caída frente a Racing en los playoff del Torneo Clausura significó el punto final de una serie de derrotas que dejaron en claro un bajón pronunciado en su juego y en su capacidad de respuesta.

El panorama se volvió aún más difícil al revisar el tramo final del calendario, donde el equipo dirigido por Marcelo Gallardo acumuló derrotas que afectaron su posición en los torneos locales y en la Libertadores. El impacto emocional de algunos de esos partidos, como el Superclásico, sumó presión a un equipo que no logró reencontrarse con su mejor versión.

Con ese escenario a cuestas, los números revelan un cierre de año que expuso debilidades en distintas competencias y que llevará al cuerpo técnico y a los directivos a realizar un balance para encarar de otra forma la próxima temporada.

Racing vs River

Las últimas 10 derrotas de River en 2025

La racha adversa incluyó diez tropiezos que se distribuyeron entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Entre los golpes más notorios se encuentra la eliminación ante Racing por los octavos de final del Clausura, resultado que marcó el final del camino en esa competencia.

Otro momento de fuerte repercusión fue el 0-2 frente a Boca en la fecha 15, un partido que potenció la crisis interna. A ese encuentro se sumaron otros tropiezos en el torneo local: 0-1 ante Gimnasia, 0-1 ante Sarmiento, 1-2 frente a Rosario Central y 1-2 contra Deportivo Riestra, además de un 0-2 ante Atlético Tucumán.

Boca vs River

En la Copa Argentina, el equipo quedó afuera luego de igualar 0-0 con Independiente Rivadavia y perder en la definición desde los doce pasos. En el plano internacional, Palmeiras fue responsable de dos derrotas consecutivas en los cuartos de final de la Libertadores: 1-2 en la ida y 1-3 en la vuelta.

