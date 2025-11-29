29 de noviembre de 2025 Inicio
Flamengo, nuevo rey de América: igualó un récord argentino y alcanzó a River y Estudiantes LP

El Mengao ratificó la hegemonía brasileña en el continente tras el triunfo por 1-0 a Palmeiras en Lima: repasá todo los campeones de la Copa Libertadores.

Por
Danilo

Danilo, con su gol, le dio la cuarta Copa Libertadores a Flamengo.

El Millonario no ganó nada en el 2025.
Con la consagración del equipo de Río de Janeiro, los equipos brasileños llegaron a los 25 títulos de Copa Libertadores, un número que hasta hoy sólo ostentaba Argentina. Flamengo se convirtió en el dueño del máximo torneo continental y en el séptimo conjunto de Brasil consecutivo en quedarse con el trofeo: desde el recordado triunfo de River en Madrid en 2018, que una institución de otro país no gana la copa.

Por otra parte, el Flamengo con esta victoria ratifica una era dorada para su historia, tras conseguir tres Libertadores en siete años (2019, 2022 y 2025; el primero fue en 1981 con un tal Zico) y convertirse en el más ganador de Brasil, con el tetracampeonato, superando a gigantes como San Pablo, Gremio, Santos y Palmeiras, que poseen tres estatuillas.

En cuanto a la tabla general, el Mengao ya se codea con los gigantes del continente al alcanzar a equipos coperos como Estudiantes de La Plata y River. Además, contabilizando los certámenes más importantes continentales e internacionales en los que participan –o participaron– los clubes de Sudamérica, Argentina lidera la tabla histórica con 76 títulos por delante de Brasil (66), Uruguay (17), Colombia (8), Paraguay (8) y Ecuador (8).

Todos los campeones de la Copa Libertadores en su historia

1- Independiente (Argentina): 7 títulos

2- Boca Juniors (Argentina): 6 títulos

3- Peñarol (Uruguay): 5 títulos

4- Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos

5- Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos

6- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos

7- Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

River campeón 2018
River, el último campeón de la Copa Libertadores que no fue brasileño.

River, el último campeón de la Copa Libertadores que no fue brasileño.

