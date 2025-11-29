Flamengo, nuevo rey de América: igualó un récord argentino y alcanzó a River y Estudiantes LP El Mengao ratificó la hegemonía brasileña en el continente tras el triunfo por 1-0 a Palmeiras en Lima: repasá todo los campeones de la Copa Libertadores. Por + Seguir en







Danilo, con su gol, le dio la cuarta Copa Libertadores a Flamengo.

Flamengo gritó campeón en Lima, tras superar a Palmeiras por 1-0, con gol de Danilo, y se convirtió en el nuevo rey de América. El Mengao se convirtió en el primer equipo brasileño en conseguir cuatro Copa Libertadores y alcanzó un récord argentino. Además, se metió entre los gigantes del continente y confirmó la hegemonía de los clubes de Brasil en la región.

Con la consagración del equipo de Río de Janeiro, los equipos brasileños llegaron a los 25 títulos de Copa Libertadores, un número que hasta hoy sólo ostentaba Argentina. Flamengo se convirtió en el dueño del máximo torneo continental y en el séptimo conjunto de Brasil consecutivo en quedarse con el trofeo: desde el recordado triunfo de River en Madrid en 2018, que una institución de otro país no gana la copa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1994913514201166045&partner=&hide_thread=false ¡AHORA SÍ! Brasil alcanzó a Argentina en cantidad de títulos de CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/yoFaMb7NKQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025 Por otra parte, el Flamengo con esta victoria ratifica una era dorada para su historia, tras conseguir tres Libertadores en siete años (2019, 2022 y 2025; el primero fue en 1981 con un tal Zico) y convertirse en el más ganador de Brasil, con el tetracampeonato, superando a gigantes como San Pablo, Gremio, Santos y Palmeiras, que poseen tres estatuillas.

En cuanto a la tabla general, el Mengao ya se codea con los gigantes del continente al alcanzar a equipos coperos como Estudiantes de La Plata y River. Además, contabilizando los certámenes más importantes continentales e internacionales en los que participan –o participaron– los clubes de Sudamérica, Argentina lidera la tabla histórica con 76 títulos por delante de Brasil (66), Uruguay (17), Colombia (8), Paraguay (8) y Ecuador (8).

flamengo campeon El Mengao, indiscutido campeón de la Copa Libertadores de América 2025. Todos los campeones de la Copa Libertadores en su historia 1- Independiente (Argentina): 7 títulos