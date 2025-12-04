El Seleccionado argentino llegará a la próxima competencia mundialista como defensora del título. Este viernes se realizará el sorteo donde Argentina conocerá quiénes serán sus rivales.

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo para el Mundial 2026, pero en la previa, Lionel Messi dio su perspectiva sobre las posibilidades que la Selección argentina se vuelva a consagrar campeón , repitiendo la hazaña del Mundial Qatar 2022. Desde las 14 de Argentina, la FIFA llevará a cabo la ceremonia del sorteo en la que quedarán definidos los 12 grupos de la primera fase de la Copa del Mundo.

Pensando en cómo se prepara el combinado dirigido por Lionel Scaloni, el capitán se mostró cauteloso a la hora de responder, pero también dejó en claro que se tiene fe para lograr la quinta estrella.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, señaló el rosarino durante una entrevista que le brindó al programa de ESPN, Sportcenter, por su 25° aniversario, aunque también advirtió que “por pequeños detalles puede quedar afuera”.

Respecto a las dificultades que pueden ocurrir durante la competencia, reconoció que un Mundial “es muy difícil, cualquier Selección te puede complicar, te puede dejar afuera”: “ La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales. En la última tuvimos la suerte que, si bien fuimos superiores en el partido tanto ante Países Bajos como con Francia, tuvimos que ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del 'Dibu' (Martínez) que nos hizo ganar, pero podés llegar a los penales y no ganar”.

El capitán de la Selección argentina habló sobre el fútbol argentino y sobre todo de la llegada de Leandro Paredes a Boca, siendo el sexto campeón del mundo en regresar al país.

"EL GRUPO LO VA A VOLVER A INTENTAR", en un mano a mano imperdible con #SportsCenter , Leo Messi palpitó la Copa del Mundo 2026. ¿Se puede repetir lo de Qatar? #SC25 , este jueves a las 10 AM (ARG) Plan Premium de #DisneyPlus y YouTube ESPN Fans pic.twitter.com/AwVeQYXM4q

“Lo estuve viendo, le dio un cambio grande la llegada de él a Boca, hoy Boca se hizo muy fuerte, sobre todo de local”, analizó y agregó: “Gran parte de esto es por él, por el juego que le da, supo acomodar al equipo dentro de la cancha, porque sé que a nivel de grupo se llevan muy bien”.

Por otro lado, reconoció que le alegra la situación porque “es un amigo, lo quiero mucho, él tenía muchas ganas de volver, de jugar en Boca y que le esté yendo bien, mucho mejor”.

Embed "PAREDES LE DIO UN CAMBIO GRANDE A BOCA. HOY SE HIZO MUY FUERTE DE LOCAL", Lionel Messi opinó sobre el presente de Leo Paredes en el Xeneize y el cambio positivo que generó en el equipo desde su llegada.



#SC25

Plan Premium de #DisneyPlus y YouTube ESPN Fans pic.twitter.com/LmiKczLfZx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

La confianza de Dibu Martínez en la previa del sorteo del Mundial 2026: "Tengo más ilusión de este que del anterior"

Mientras los ojos del mundo miran con ansiedad a Washington D.C., donde este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez habló del sentimiento de los jugadores en la previa de la Copa del Mundo, en la que la Selección argentina buscará la cuarta estrella. "Tengo más ilusión de este que del anterior", aseguró.

El arquero participó a través de videollamada del evento "AFA as a Global Brand, The Power of a Brand" en Nueva York, conducido por su colega de los tres palos, Sergio Goycochea. Se trató de una cita en la que la entidad madre del fútbol argentino buscó mostrar el crecimiento internacional de su marca y presentar avances del programa AFA Global.

Allí, el marplatense destacó la pasión de los jugadores ante la cita máxima. "No solo yo, la mayoría de los que jugaron un Mundial tienen ese bichito en la panza, que es difícil de explicar, pero tengo más ilusión de este que del anterior", explicó.