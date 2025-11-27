River pasa la escoba: los 10 futbolistas que se pueden ir tras el duro 2025 Después de la eliminación con Racing, el equipo ya no tiene actividad en lo que queda del año y Marcelo Gallardo piensa en la reestructuración. Varios jugadores terminan su contrato y otros podrían ser vendidos. Por + Seguir en







Gallardo quiere "reestructurar y refrescar" el plantel de River. Redes sociales

Tras la derrota frente a Racing por el Torneo Clausura, Marcelo Gallardo adelantó que espera "reestructurar y refrescar" el plantel de River.

Hay 10 futbolistas que tienen chances concretas de dejar el club a fin de año.

Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja, Federico Gattoni y Enzo Pérez terminan sus contratos y no serían renovados.

Además, el club escucha ofertas por Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli. Ya lo dijo Marcelo Gallardo tras la derrota con Racing: 2025 "es un año totalmente negativo e incómodo para nosotros". Con la eliminación en octavos de final del Torneo Clausura, River quedó afuera de todo lo que jugó y ya piensa en la renovación, con 10 futbolistas que pueden abandonar el club en diciembre.

Si bien se sabía desde hace varias semanas que el DT planeaba pasar la escoba, los recientes resultados y un último trimestre que definió como "pésimo" terminaron de cimentar la decisión. Varios jugadores finalizan su contrato y se irían en condición de libres, mientras que otros podrían ser vendidos si llegan ofertas.

"Asumo la responsabilidad de este momento y de este año, pero me tomaré estos días para reflexionar y revisar, para cambiar. Esto no va a terminar así. Termina el año, para nosotros de manera negativa, pero en mi cabeza empezaré a pensar cómo seguimos", adelantó Gallardo en la conferencia post-partido.

"No le tengo miedo a empezar el año desde el lugar que corresponda, con la cabeza totalmente renovada y haciéndome cargo de lo que venga. Desde ese lugar espero reestructurarnos, refrescarnos y volver a conformar una estructura que nos identifique", concluyó.

river racing @LigaAFA Quiénes son los 10 futbolistas que se pueden ir de River Dentro del plantel de River hay futbolistas en diferentes situaciones, pero son 10 los que tienen chances concretas de irse en diciembre. Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni (termina el préstamo con Sevilla) finalizan sus contratos y seguramente se irán de Núñez.

El de Enzo Pérez es un caso particular: su vínculo también termina, pero será el propio capitán quien defina si quiere seguir en River o no. Si se queda, seguramente será desde un lugar secundario y con menos minutos en cancha. Tras el partido con Racing, aclaró que "todavía no" tomó una decisión. Por otro lado, también existe un grupo de futbolistas por los que el club está dispuesto a escuchar ofertas y podrían venderse en caso de que los números cierren. Se trata de Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli, definidos como prescindibles y puestos "en vidriera".