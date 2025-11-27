27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

River pasa la escoba: los 10 futbolistas que se pueden ir tras el duro 2025

Después de la eliminación con Racing, el equipo ya no tiene actividad en lo que queda del año y Marcelo Gallardo piensa en la reestructuración. Varios jugadores terminan su contrato y otros podrían ser vendidos.

Por
Gallardo quiere reestructurar y refrescar el plantel de River.

Gallardo quiere "reestructurar y refrescar" el plantel de River.

Redes sociales
  • Tras la derrota frente a Racing por el Torneo Clausura, Marcelo Gallardo adelantó que espera "reestructurar y refrescar" el plantel de River.
  • Hay 10 futbolistas que tienen chances concretas de dejar el club a fin de año.
  • Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja, Federico Gattoni y Enzo Pérez terminan sus contratos y no serían renovados.
  • Además, el club escucha ofertas por Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli.

Ya lo dijo Marcelo Gallardo tras la derrota con Racing: 2025 "es un año totalmente negativo e incómodo para nosotros". Con la eliminación en octavos de final del Torneo Clausura, River quedó afuera de todo lo que jugó y ya piensa en la renovación, con 10 futbolistas que pueden abandonar el club en diciembre.

 El equipo deberá reconstruir confianza para revertir un panorama que dejó dudas en su rendimiento.
Te puede interesar:

La pésima racha de River con la que cerró su 2025: no se puede creer

Si bien se sabía desde hace varias semanas que el DT planeaba pasar la escoba, los recientes resultados y un último trimestre que definió como "pésimo" terminaron de cimentar la decisión. Varios jugadores finalizan su contrato y se irían en condición de libres, mientras que otros podrían ser vendidos si llegan ofertas.

"Asumo la responsabilidad de este momento y de este año, pero me tomaré estos días para reflexionar y revisar, para cambiar. Esto no va a terminar así. Termina el año, para nosotros de manera negativa, pero en mi cabeza empezaré a pensar cómo seguimos", adelantó Gallardo en la conferencia post-partido.

"No le tengo miedo a empezar el año desde el lugar que corresponda, con la cabeza totalmente renovada y haciéndome cargo de lo que venga. Desde ese lugar espero reestructurarnos, refrescarnos y volver a conformar una estructura que nos identifique", concluyó.

river racing

Quiénes son los 10 futbolistas que se pueden ir de River

Dentro del plantel de River hay futbolistas en diferentes situaciones, pero son 10 los que tienen chances concretas de irse en diciembre. Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni (termina el préstamo con Sevilla) finalizan sus contratos y seguramente se irán de Núñez.

El de Enzo Pérez es un caso particular: su vínculo también termina, pero será el propio capitán quien defina si quiere seguir en River o no. Si se queda, seguramente será desde un lugar secundario y con menos minutos en cancha. Tras el partido con Racing, aclaró que "todavía no" tomó una decisión.

Por otro lado, también existe un grupo de futbolistas por los que el club está dispuesto a escuchar ofertas y podrían venderse en caso de que los números cierren. Se trata de Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli, definidos como prescindibles y puestos "en vidriera".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

El entrenador de River, el principal apuntado por los memes.

River, afuera de todo: los mejores memes de la derrota con Racing

El Millonario no ganó nada en el 2025.

¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River perdió con Racing en Avellaneda.
play

River perdió 3-2 sobre el final contra Racing en un partidazo en Avellaneda y quedó eliminado del Clausura

Racing recibirá a River desde las 19:15 en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura

River y Racing se cruzan en un clásico caliente por los octavos de final del Clausura

Gallardo quiere preparar el equipo de la mejor manera para la temporada 2026.

Gallardo piensa en refuerzos: dos futbolistas que están en Europa y pueden volver a la Argentina

Rating Cero

Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

últimas noticias

play

Violencia en una escuela de San Martín: la mamá de una alumna agredió a una maestra

Hace 12 minutos
play

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

Hace 18 minutos
Elon Musk propone un túnel para unir Londres y Nueva York en 54 minutos.

Adiós a los aviones: Elon Musk planea una idea innovadora para llegar de Londres a Nueva York en 54 minutos

Hace 21 minutos
El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

Hace 31 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia incrementó los topes de varios descuentos y amplió sus promociones en distintas cadenas de supermercados.

Cuenta DNI anticipó que tendrá descuentos especiales para Navidad: cómo será la promoción

Hace 37 minutos