Pasó de ser pretendido por Gallardo a que Boca lo quiera para este mercado de pases: quién es

Un mediocampista en crecimiento vuelve a estar en la mira. Su gran año lo llevó nuevamente al centro de las negociaciones.

  A lo largo de su carrera acumula 102 partidos oficiales, 12 goles y 10 asistencias.

  • Boca analiza sumar a un mediocampista ofensivo que tiempo atrás estuvo muy cerca de River.
  • El jugador vuelve a estar en carpeta tras el interés de Riquelme y Úbeda de cara al próximo mercado.
  • Huracán evalúa negociar su parte del pase si aparece una propuesta que ronde los 3 millones de euros.
  • Su nombre está relacionado a un jugador que Gallardo quiso incorporarlo cuando brillaba en Newell’s.

El cierre de la temporada local ya impulsa conversaciones y movimientos pensando en el próximo libro de transferencias. En ese escenario, Boca observa alternativas para fortalecer su plantel y una de las opciones que aparece con mayor fuerza es un mediocampista que, en su momento, estuvo muy cerca de mudarse a River a pedido de Marcelo Gallardo.

El interés surgió mientras se encontraba preparando el partido contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura. En paralelo, la dirigencia planifica incorporar futbolistas que aporten soluciones donde el rendimiento fue irregular y que aumenten la calidad general del grupo.

Dentro de esas evaluaciones, el club analiza variantes para la zona creativa, donde la falta de continuidad de Carlos Palacios y los problemas físicos de Alan Velasco generaron falta de regularidad a lo largo del año. En ese marco reapareció el nombre de Matko Miljevic, actualmente en Huracán, cuya cotización según Transfermarkt ronda los 5 millones de euros.

El entorno del jugador reconoció contactos del Xeneize para conocer su situación contractual, algo que ya había ocurrido cuando actuaba en Newell’s. Huracán posee la mitad del pase y aceptaría negociar siempre que exista un piso económico cercano a los 3 millones de euros.

Matko Miljevic

Durante una entrevista, el futbolista recordó el interés de Gallardo, a quien definió como uno de los entrenadores más destacados del mundo. Sostuvo que aquel sondeo significó un reconocimiento a su nivel y que, aunque está comprometido con Huracán, nunca descarta la posibilidad de seguir creciendo. También dio a conocer que su pase a River estuvo muy cerca de concretarse, pero surgieron llamadas desde Argentinos Juniors que frenaron la operación cuando él ya tenía la decisión tomada.

Los números de Matko Miljevic

Su carrera comenzó en Argentinos Juniors, donde entre 2018 y 2020 sumó 15 partidos oficiales y convirtió un gol. En ese período participó tanto en la liga local como en competencias nacionales e internacionales. En 2021 emigró al Montreal de Canadá. En ese club atravesó tres temporadas con 45 encuentros disputados, 3 tantos y 4 asistencias entre liga, copas nacionales y compromisos internacionales.

Al terminar su etapa en la MLS volvió al país para sumarse a Newell’s. En el conjunto rosarino jugó 13 partidos, marcó un gol y completó minutos tanto en el torneo local como en Copa Argentina.

Matko Miljevic

En 2025 llegó a Huracán, donde firmó su mejor campaña hasta el momento. Disputó 29 encuentros entre liga y copas,y aportó 7 goles y 6 asistencias. Ese rendimiento lo transformó en una de las figuras del equipo, consolidando su salto de calidad dentro del fútbol argentino.

