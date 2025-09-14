14 de septiembre de 2025 Inicio
¿Gana Boca o River? EA Sports reveló las medias de su nuevo videojuego de fútbol y sorprendió

Un nuevo Superclásico comenzó en redes sociales luego de viralizarse las primeras imágenes del FC 26, el cual se lanzará el viernes 26 de septiembre.

Boca Juniors y River Plate se llevaron las mejores medias argentinas del FC 26.

Boca Juniors y River Plate se llevaron las mejores medias argentinas del FC 26.

A través de las redes sociales, una nueva discusión se llevó a cabo entre los hinchas de Boca y River, ya que se conocieron todas las medias de sus jugadores y el Millonario quedó con un mejor equipo. Esto puede comprobarse fácilmente al observar que el Xeneize contará con 11 cartas de oro, mientras que los de Núñez tendrán un total de 16 futbolistas con 75 o más de valoración.

En este sentido, el club del norte de la Ciudad de Buenos Aires también se impone en la cantidad de jugadores con mejor valoración, ya que tendrán cuatro con 78 (Montiel, Armani, Ledesma y Acuña), mientras que los del sur tan solo consiguieron dos con ese valor (Ander Herrera y Paredes). Con respecto a las razones de esta situación, es evidente que los presentes futbolísticos de cada uno fueron muy distintos desde 2024 hasta el presente.

Boca Juniors River Plate valoraciones medias FC 26
River se impuso a Boca en las valoraciones del EA Sports FC 26.

River se impuso a Boca en las valoraciones del EA Sports FC 26.

Por el lado de las curiosidades, se debe remarcar que el videojuego presentó su base de datos antes del cierre del mercado de pases, razón por la que Marcelo Saracchi, Matías Kranevitter, Matías Rojas y Santiago Simón todavía están en los planteles de Boca y River, respectivamente. Además, Lucas Blondel ya aparece como suizo luego de lo que fue su debut en la Selección nacional de ese país.

Telefe quiere más fútbol gratis: va por el Superclásico y la UEFA Champions League

El canal Telefe estaría en negociaciones con The Walt Disney Company para conseguir sublicencias futbolísticas, las cuales le rindieron de gran manera en los últimos años en materia de rating y evidencia un claro objetivo por ofrecer deporte sin pago de suscripciones.

A través del programa deportivo Fútbol y Transas, el periodista Jerónimo Torres Santoro fue quien se encargó de revelar la situación: "Hay negociaciones para que el año que viene, se transmita la Champions League y el Superclásico por Telefe". De esta manera, quedó en evidencia que se trata de un diálogo con Disney, ya que es el único conglomerado con ambas licencias deportivas.

Superclásico UEFA Champions League
El Superclásico y la UEFA Champions League podrían llegar a Telefe.

El Superclásico y la UEFA Champions League podrían llegar a Telefe.

