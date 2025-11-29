Santiago Sosa reveló el motivo por el que no volvió a River: "Me molestó" El defensor contó que buscó regresar al club de sus amores en 2024, pero nunca le respondieron el llamado y hoy es una de las figuras del fútbol argentino. Por + Seguir en







Santiago Sosa y una revelación con River. Redes sociales

El futbolista Santiago Sosa es una de las figuras del fútbol argentino y es jugador de Racing, pero reveló que intentó volver a River y no le respondieron el llamado luego de su paso por Atlanta United en la MLS. Esto sorprendió al mundo Millonario y alertó a los hinchas de la Academia.

El jugador se entrenó en inferiores con River y debutó en agosto en 2018. Sin embargo, no sumó minuto de juego. Fue cuando se fue a Estados Unidos y en enero del 2024 llegó a la Academia, donde salió campeón de la Sudamericana y Recopa.

racing campeon sudamericana.jpg “Me molestó que tenía una linda relación con una persona y no pudimos hablar por teléfono. Fue lo que me dolió porque si me atendía y me decía que no estaba en condiciones de ponerme la camiseta lo iba a entender, pero me dolió que no me atendió porque tenía una linda relación", contó Sosa en TyC Sports.