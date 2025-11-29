El futbolista Santiago Sosa es una de las figuras del fútbol argentino y es jugador de Racing, pero reveló que intentó volver a River y no le respondieron el llamado luego de su paso por Atlanta United en la MLS. Esto sorprendió al mundo Millonario y alertó a los hinchas de la Academia.
El jugador se entrenó en inferiores con River y debutó en agosto en 2018. Sin embargo, no sumó minuto de juego. Fue cuando se fue a Estados Unidos y en enero del 2024 llegó a la Academia, donde salió campeón de la Sudamericana y Recopa.
“Me molestó que tenía una linda relación con una persona y no pudimos hablar por teléfono. Fue lo que me dolió porque si me atendía y me decía que no estaba en condiciones de ponerme la camiseta lo iba a entender, pero me dolió que no me atendió porque tenía una linda relación", contó Sosa en TyC Sports.
“Quedó en el pasado y no tengo ningún tipo de rencor. Es más, lo agradezco porque ahora estoy viviendo todo esto porque estoy en Racing. Si hubiese ido a River, no sé si hubiese pasado. Es una anécdota y ya está“, explicó.