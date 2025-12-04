4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un golpe le generó un moretón que le duraba años y años: nadie estaba preparado para el diagnóstico real

Mientras el cuerpo enviaba señales, la rutina y la aparente normalidad contribuyeron a retrasar una respuesta médica certera.

Por
El caso real que sorprendió a todos: Julieta

El caso real que sorprendió a todos: Julieta, la chica que tenía algo más que un simple moretón

  • Julieta González convivió desde la infancia con un moretón persistente y un crecimiento anormal en el gemelo izquierdo, inicialmente atribuido a un golpe común.
  • Durante años recibió diagnósticos de hemangioma benigno, lo que retrasó un tratamiento específico y afectó su vida cotidiana y deportiva.
  • Tras múltiples consultas y cirugías, estudios genéticos permitieron identificar una enfermedad rara llamada Anomalía Fibro Adiposa Vascular (FAVA).
  • El tratamiento quirúrgico y farmacológico mejoró de forma drástica su calidad de vida, eliminó el dolor y redujo la malformación muscular.

Lo que comenzó como una lesión menor terminó convirtiéndose en una señal de alerta que pasó desapercibida durante años. Un simple golpe, seguido por un moretón persistente, parecía no tener mayor relevancia al principio, pero con el tiempo encendió alarmas en la Salud de Julieta.

Aunque cada pareja define sus propias reglas, existen patrones que permiten comprender por qué ciertos comportamientos se consideran desleales.
Te puede interesar:

Por qué hay personas que son infieles y otras que no: qué dice la psicología

La naturalización de ciertos síntomas y la falta de explicación clara hicieron que la situación se prolongara mucho más de lo esperado. El caso terminó revelando la importancia de no subestimar manifestaciones físicas inusuales. Detrás de un signo aparentemente común, se escondía una causa que tomó por sorpresa a todos.

Cómo era el diagnóstico de la joven que tenía un moretón constante en su pierna

-Julieta - Salud

Desde que tiene memoria, Julieta González convivió con una diferencia evidente en su pierna izquierda. Todo comenzó cuando tenía apenas seis meses de vida, momento en el que sus padres detectaron un moretón muy grande que cubría gran parte del gemelo. En ese instante pensaron que se trataba de un golpe accidental, pero con el paso de los años comprendieron que no desaparecía como algo pasajero.

A medida que Julieta crecía, el gemelo afectado también aumentaba de tamaño. Cuando cumplió siete años, la desigualdad entre una pierna y la otra ya resultaba imposible de disimular. El dolor comenzó a hacerse presente en situaciones cotidianas, especialmente al jugar con amigos o practicar deportes. Recordó que durante sus inicios en el hockey, un golpe con la bocha en la zona afectada fue tan intenso que la obligó a abandonar la actividad.

Junto a sus padres, inició entonces un recorrido médico por distintas ciudades (Rosario, Corrientes y Santa Fe) en busca de respuestas. En cada consulta recibían el mismo diagnóstico: se trataba de un hemangioma benigno y debían esperar a que completara su crecimiento para evaluar una posible intervención. Este tipo de hemangioma es un tumor no canceroso producido por un crecimiento anormal de vasos sanguíneos, lo que llevó a postergar decisiones durante años.

El panorama comenzó a cambiar cuando una dermatóloga amiga en Reconquista les facilitó el contacto del doctor Cristóbal Papendiek, especialista en malformaciones venosas. Por primera vez, Julieta sintió que existía una posibilidad real de solución. En la consulta les confirmaron la necesidad de una cirugía, algo que antes nadie se había animado a proponer, en parte por desconocimiento y por el temor a enfrentar un caso poco común.

En 2013 fue sometida a una primera intervención quirúrgica, que consistió en cortar y suturar las venas que no funcionaban correctamente. Al año siguiente se realizó una segunda operación. Ambas fueron exitosas y significaron un cambio rotundo en su calidad de vida: pudo volver a moverse con normalidad, caminar, hacer ejercicio y dejar atrás el dolor constante. Sin embargo, con el tiempo, los síntomas regresaron y volvieron a afectar su rutina y sus proyectos.

Después de nuevas consultas y viajes médicos, Julieta se trasladó con su familia a Buenos Aires, donde fue sometida a otra cirugía destinada a reducir al máximo la malformación y a realizar una biopsia para un estudio genético. El objetivo era controlar la lesión mediante medicación. A partir de ese estudio llegó finalmente el diagnóstico definitivo: Anomalía Fibro Adiposa Vascular (FAVA), una enfermedad vascular poco frecuente y dolorosa que genera una masa dentro de un músculo, generalmente en brazos o piernas.

Tras el tratamiento, Julieta contó que el dolor desapareció por completo. Volvió a caminar, estar de pie y hacer ejercicio sin molestias, algo que consideró su mayor deseo cumplido. Además, el tamaño del gemelo se redujo notablemente. En la actualidad, continúa con medicación para evitar que la malformación vuelva a desarrollarse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos ejercicios son fáciles y se pueden hacer afuera del gimnasio.

Los 3 ejercicios claves para tener tríceps de acero con una rutina de solo 10 minutos

Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

La rutina de ejercicios simples para tener el pecho durísimo: la terminás en 10 minutos

El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Esta rutina puede hacerse en casa y en pocos minutos.

Así es la rutina de 15 minutos que mezcla fuerza y cardio: tiene ejercicios fáciles y se puede hacer en casa

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

Ya son siete los niños muertos a causa de la tos convulsa.

Alertan por casos de tos convulsa: cuáles son los síntomas más comunes y cómo actuar ante un caso confirmado

Rating Cero

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

La bailarina deslumbró con su outfit con transparencias en la gala de la revista Gente.

"Fue un chiste": Flor Jazmín Peña aclaró la polémica con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

últimas noticias

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

Hace 14 minutos
Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

Hace 18 minutos
La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace 21 minutos
El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Hace 29 minutos
Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Hace 29 minutos