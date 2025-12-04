4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gabriel Batistuta explicó por qué no mira más fútbol: "Los 9 como yo..."

El exdelantero, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección argentina, analizó el estado actual del deporte que lo encumbró en la década del '90 y los motivos que lo llevaron a perder el interés por los partidos.

Por
Gabriel Batistuta tiene hoy 56 años.

Gabriel Batistuta tiene hoy 56 años.

El exdelantero Gabriel Batistuta, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección argentina, ofreció un profundo análisis sobre el estado actual del fútbol en una reciente entrevista con TyC Sports, en la que confesó que la evolución táctica y la uniformidad en el juego han provocado que pierda el interés por mirar partidos.

El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.
Te puede interesar:

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Batistuta fue contundente al expresar su desmotivación, a pesar de haber vivido del deporte: "No veo mucho fútbol. Me está aburriendo mucho, lamentablemente". Y agregó: "Viví del fútbol, me gusta como práctica y analizarlo, pero últimamente no tengo ese entusiasmo. Acompaño mucho a mi hijo, que va a ser entrenador".

El exgoleador de la Fiorentina explicó cómo la evolución del juego llevó a la extinción de su propio perfil de atacante. "El fútbol va evolucionando y los técnicos buscan la manera de aprovechar o de engañar al que está enfrente", señaló. Batistuta lamentó la desaparición del especialista de área: "El 9 a lo Batistuta, a lo Vieri, no existe más; no hay más de esos que se quedaban clavados y dominaban el área".

Gabriel Batistuta

Batistuta profundizó en su crítica al rol actual del centrodelantero, destacando que antes, el ariete "justificaba la camiseta conociendo cada centímetro de esa zona". En contraste, describió al delantero moderno con desazón: "Ahora no, van para todos lados, se mueven... Encima es complicado porque ni siquiera tienen el número. Usan cualquier número. Ese es el fútbol de hoy".

Respecto al estilo de juego general, Batistuta señaló la monotonía como un factor de tedio: "Hay cosas que me aburren del fútbol, que me desalientan a seguirlo. Hay un poco del fútbol también, porque todos juegan medio parecido". Describió una secuencia táctica que se repite constantemente: "salen jugando con el arquero, veinte toques cerca del área con el rival al acecho y después terminan con un pelotazo".

Finalmente, el ídolo argentino criticó la adopción masiva de este modelo, que, si bien puede ser exitoso, no es de su agrado. "Es el fútbol que se juega hoy, es el fútbol que le dio resultados a Guardiola, y como somos humanos, todos seguimos la fórmula del éxito", sentenció, concluyendo: "Esa parece que hoy es la que te hace ganar partidos; no estoy tan de acuerdo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre.

Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino

El sorteo se realizará este viernes.

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo verlo en vivo

La FIFA no permite que haya países de la misma confederación en un mismo grupo

¿Grupo definido? La teoría sobre las sedes de la Selección argentina de cara al sorteo del Mundial

Este jugador ganó el Mundial de 1978.

De ser campeón del mundo con Argentina a tener un llamativo trabajo durante 20 años

A los 13 años, por problemas de salud, Messi debió viajar a Barcelona para hacer un tratamiento

Lionel Messi confesó cuál es su sueño en el fútbol argentino: "El patio de mi casa"

Dybala deslumbró con un look retro.

Dybala vuelve a lo clásico: la campera vintage que se robó las miradas de su nuevo look

Rating Cero

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

La bailarina deslumbró con su outfit con transparencias en la gala de la revista Gente.

"Fue un chiste": Flor Jazmín Peña aclaró la polémica con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

últimas noticias

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

Hace 11 minutos
Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

Hace 15 minutos
La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace 18 minutos
El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Hace 26 minutos
Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Hace 26 minutos