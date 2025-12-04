Gabriel Batistuta explicó por qué no mira más fútbol: "Los 9 como yo..." El exdelantero, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección argentina, analizó el estado actual del deporte que lo encumbró en la década del '90 y los motivos que lo llevaron a perder el interés por los partidos. Por + Seguir en







Gabriel Batistuta tiene hoy 56 años.

El exdelantero Gabriel Batistuta, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección argentina, ofreció un profundo análisis sobre el estado actual del fútbol en una reciente entrevista con TyC Sports, en la que confesó que la evolución táctica y la uniformidad en el juego han provocado que pierda el interés por mirar partidos.

Batistuta fue contundente al expresar su desmotivación, a pesar de haber vivido del deporte: "No veo mucho fútbol. Me está aburriendo mucho, lamentablemente". Y agregó: "Viví del fútbol, me gusta como práctica y analizarlo, pero últimamente no tengo ese entusiasmo. Acompaño mucho a mi hijo, que va a ser entrenador".

El exgoleador de la Fiorentina explicó cómo la evolución del juego llevó a la extinción de su propio perfil de atacante. "El fútbol va evolucionando y los técnicos buscan la manera de aprovechar o de engañar al que está enfrente", señaló. Batistuta lamentó la desaparición del especialista de área: "El 9 a lo Batistuta, a lo Vieri, no existe más; no hay más de esos que se quedaban clavados y dominaban el área".

Gabriel Batistuta Batistuta profundizó en su crítica al rol actual del centrodelantero, destacando que antes, el ariete "justificaba la camiseta conociendo cada centímetro de esa zona". En contraste, describió al delantero moderno con desazón: "Ahora no, van para todos lados, se mueven... Encima es complicado porque ni siquiera tienen el número. Usan cualquier número. Ese es el fútbol de hoy".

Respecto al estilo de juego general, Batistuta señaló la monotonía como un factor de tedio: "Hay cosas que me aburren del fútbol, que me desalientan a seguirlo. Hay un poco del fútbol también, porque todos juegan medio parecido". Describió una secuencia táctica que se repite constantemente: "salen jugando con el arquero, veinte toques cerca del área con el rival al acecho y después terminan con un pelotazo".

Finalmente, el ídolo argentino criticó la adopción masiva de este modelo, que, si bien puede ser exitoso, no es de su agrado. "Es el fútbol que se juega hoy, es el fútbol que le dio resultados a Guardiola, y como somos humanos, todos seguimos la fórmula del éxito", sentenció, concluyendo: "Esa parece que hoy es la que te hace ganar partidos; no estoy tan de acuerdo".