Es oficial: el fixture de las fechas 8, 9 y 10 con el clásico Independiente vs. Racing

La Liga Profesional confirmó los días y horarios para todos los partidos correspondientes a las próximas tres semanas. Se destaca el clásico de Avellaneda, en la 10ª jornada, en un duelo de necesitados.

La Liga Profesional reveló la programación correspondiente a las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura 2025, que abarcarán todo el mes de septiembre, en el que se destaca el clásico de Avellaneda en Independiente y Racing, por la décima jornada del campeonato.

Racing perdió con Argentinos Juniors.
Duro golpe para Racing: fue goleado 4-1 por Argentinos Juniors y no despega en el torneo Clausura 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó cuál será la grilla de los próximo partidos en un torneo que ya promedia siete fechas y se destaca por la paridad de todos los equipos. En los días finales del mes de septiembre, la Academia recibirá al Rojo, en el Cilindro en el cruce interzonal de la fecha 10. El duelo será posterior a la serie de Racing ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En la jornada 8 se destacan los duelos entre Racing y San Lorenzo, Huracán y Vélez, Estudiantes de La Plata vs. River y Rosario Central ante Boca en Arroyito. Una semana más tarde, el Ciclón visitará al Rojo en su segundo duelo consecutivo ante un rival de Avellaneda.

Jueves 11 de septiembre

  • 20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

  • 14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba
  • 19.00 Racing – San Lorenzo
  • 19.00 Huracán – Vélez
  • 21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.
  • 21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

  • 14.30 Godoy Cruz – Barracas Central
  • 16.45 Independiente – Banfield
  • 19.00 Estudiantes – River
  • 21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

  • 15.00 Gimnasia – Unión
  • 15.00 Instituto – Argentinos
  • 17.30 Rosario Central – Boca
  • 20.00 Tigre – Talleres
  • 20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

  • 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)
  • 19.00 Huracán – Racing (Zona A)
  • 19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)
  • 21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

  • 14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)
  • 16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
  • 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)
  • 21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

  • 14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)
  • 16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)
  • 19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)
  • 21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

  • 19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

  • 19.00 Banfield – Unión (Zona A)
  • 19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)
  • 21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

  • 14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)
  • 14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
  • 16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)
  • 19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)
  • 21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

  • 15.15 Racing – Independiente (interzonal)
  • 18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)
  • 20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)
  • 20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

  • 15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)
  • 20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

  • 19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
