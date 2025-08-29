Es oficial: el fixture de las fechas 8, 9 y 10 con el clásico Independiente vs. Racing La Liga Profesional confirmó los días y horarios para todos los partidos correspondientes a las próximas tres semanas. Se destaca el clásico de Avellaneda, en la 10ª jornada, en un duelo de necesitados. Por







El colombiano Angulo y Maravilla Martínez, en el úlitmo clásico.

La Liga Profesional reveló la programación correspondiente a las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura 2025, que abarcarán todo el mes de septiembre, en el que se destaca el clásico de Avellaneda en Independiente y Racing, por la décima jornada del campeonato.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó cuál será la grilla de los próximo partidos en un torneo que ya promedia siete fechas y se destaca por la paridad de todos los equipos. En los días finales del mes de septiembre, la Academia recibirá al Rojo, en el Cilindro en el cruce interzonal de la fecha 10. El duelo será posterior a la serie de Racing ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En la jornada 8 se destacan los duelos entre Racing y San Lorenzo, Huracán y Vélez, Estudiantes de La Plata vs. River y Rosario Central ante Boca en Arroyito. Una semana más tarde, el Ciclón visitará al Rojo en su segundo duelo consecutivo ante un rival de Avellaneda.

#Programacion | Agenda confirmada para la #Fecha8, la #Fecha9 y la #Fecha10 del #TorneoBetano Clausura 2025 El fixture confirmado de las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura 2025 Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre