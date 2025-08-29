Es oficial: el fixture de las fechas 8, 9 y 10 con el clásico Independiente vs. Racing

La Liga Profesional reveló la programación correspondiente a las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura 2025, que abarcarán todo el mes de septiembre, en el que se destaca el clásico de Avellaneda en Independiente y Racing, por la décima jornada del campeonato.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó cuál será la grilla de los próximo partidos en un torneo que ya promedia siete fechas y se destaca por la paridad de todos los equipos. En los días finales del mes de septiembre, la Academia recibirá al Rojo, en el Cilindro en el cruce interzonal de la fecha 10. El duelo será posterior a la serie de Racing ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
En la jornada 8 se destacan los duelos entre Racing y San Lorenzo, Huracán y Vélez, Estudiantes de La Plata vs. River y Rosario Central ante Boca en Arroyito. Una semana más tarde, el Ciclón visitará al Rojo en su segundo duelo consecutivo ante un rival de Avellaneda.
Fecha 8 (interzonal)