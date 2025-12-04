4 de diciembre de 2025 Inicio
Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

La ofensiva sucedió en un momento clave en las negociaciones de paz entre ambos países, a partir de un plan propuesto por Estados Unidos.

Por
Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson

Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Durante la madrugada de este jueves, Rusia realizó un masivo ataque sobre Ucrania con casi 600 drones en el que murieron al menos unos siete civiles. Cinco víctimas letales sucedieron en la región sureña de Kherson, mientras que los otros dos perecieron en Donetsk, ubicado al este del país y una de las zonas más calientes de una guerra que está próxima a cumplir sus cuatro años desde su inicio. Además, se dañó infraestructura energética en la ciudad portuaria de Odessa.

Putin y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Rusia aceptó algunas propuestas de EEUU sobre Ucrania, pero sigue negociando

Según reportaron las autoridades ucranianas, los muertos en Donetsk se ubicaban en la localidad de Kostiantínivka, a muy pocos kilómetros del frente de batalla entre las tropas rusas y ucranianas. En Kherson, las víctimas se encontraban en el sector que aún permanece bajo control ucraniano, separado de la orilla oriental -ocupada por Rusia- por el río Dniéper.

Las zonas próximas al frente reciben ataques frecuentes con artillería, drones, bombas aéreas y ocasionalmente misiles. Por su parte, el ataque a las infraestructuras energéticas de Odessa se produjo mediante bombardeos con drones de larga distancia dirigidos contra el principal puerto marítimo ucraniano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZarinaZabrisky/status/1996666246293537147&partner=&hide_thread=false

Ivan Fedorov, gobernador del óblast de Zaporizhia, 588 vehículos aéreos no tripulados de diversas modificaciones atacaron Ucrania y 3 bombardeos del lanzacohetes múltiple autopropulsado y blindado MLRS sobre Novoandriivka y Dobropillia en Donetsk, y Charivne en Odessa fueron parte de la ofensiva. El mandatario de la región también informó que hasta el momento hubo 30 informes de daños a viviendas, vehículos e instalaciones de infraestructura.

“Esta noche, mientras neutralizaba las consecuencias de un ataque enemigo, este lanzó insidiosamente un segundo ataque con drones. Como resultado del ataque, el equipo de extinción de incendios del Servicio Estatal de Emergencias resultó dañado”, comunicó la entidad en su cuenta de Facebook.

Este masivo ataque de drones rusos sobre Ucrania sucedió en un momento clave de las negociaciones para terminar la guerra que comenzó en febrero de 2022. Esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como "muy positiva" la reunión de sus enviados especiales y el mandatario ruso, Vladimir Putin, después de que se presentara un plan de paz constituido por 28 puntos.

En cuanto a la propuesta de paz estadounidense, Ucrania envió una respuesta que no ha sido difundida públicamente. Sin embargo, el presidente Volodímir Zelenski aseguró que el país se "enfrenta a perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave". El martes pasado, el mandatario expresó que las negociaciones habían avanzado para alcanzar un acuerdo definitivo con Rusia.

